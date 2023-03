Lukijan mielipide: Tuulivoima on ratkaisu vesien säännöstelyyn

Kainuun ely-keskuksen ympäristön kehittäminen -yksikön päällikkö Timo Regina sanoo Kainuun Sanomien 8.3. julkaistussa artikkelissa, että vesilintujen pesintää koskevaa ongelmaa on vaikea hoitaa säännöstelylupaehtoja muuttamalla. Hänen mukaan Suomen sähköntarpeesta tuotetaan yhä enemmän tuulivoimalla, joten tarvitaan vähätuulisille ajoille säätövoimaa, jota vesivoima on.

Timo Regina koplaa taitavasti kaksi eri asiaa. Säätövoiman ja rajut säännöstelyt.

Oulujärven vesistöä on säännöstelty rajusti jo yli puoli vuosisataa ennen kuin ensimmäistäkään tuulivoimalaa on Kainuussa nähty. Eikä tuulivoima edes vaadi rajua vuodenaikoihin sidottua säännöstelyä. Vesivoima on toki säätövoimaa, mutta on aivan eri asia kuinka suuria vedenpinnan muutoksia tarvitaan tuulivoiman säätövoimaksi.

Vesistöjen voimakkaan säännöstelyn taustalla on yksinomaan voimayhtiön halu maksimoida vaikutusalueen sulamisvesien hyväksikäyttö sähköntuotannossa.

Pitäisi käydä keskustelua siitä, onko tämä pieni yhtiön saama hyöty järkevässä suhteessa luonnolle ja ihmisille aiheutettuihin haittoihin.

Suomi on mukana rajat ylittävässä sähkömarkkinassa ja nousemassa pitkälti tuulivoiman ansiosta sähköenergian nettoviejäksi. Sähköntuotannon omavaraisuudella ei voi perustella nykyisiä voimakkaita vesistöjen säännöstelyjä. Eikä niitä voi myöskään perustella sähköpulalla.

Sen jälkeen kun säännöstelyistä on kauan sitten päätetty, Suomi on liittynyt kansainväliseen sähkömarkkinaan. Tärkeintä ei ole sataprosenttinen omavaraisuus joka päivä vaan vuositason omavaraisuus, joka täyttyy helposti uusien investointien vuoksi.

Tuulivoima on ratkaisu rajujen vesistösäännöstelyjen purkamiseksi.

Harri Suutari

Kajaani