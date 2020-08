Lukijan mielipide: Työllistämistoimissa on nyt rohkeiden ratkaisujen aika – Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työpanos on osa työllisyysasteen nostoa

Suomen työllisyysasteen nosto on ollut kahden viimeisimmän hallituksen ohjelmassa isossa roolissa. Iso tavoite, työllisyysasteen nosto lähes 75 prosenttiin, olisi voinutkin toteutua, ellei koronavirus olisi iskenyt taantumakorttia pöytään.

Aiemman hallitusohjelman puitteissa toteutettiin ns. OTE- eli Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke. STM:n ja TEMin yhteisen hankkeen tavoitteena oli, että osatyökykyiset henkilöt etenevät työllistymispolullaan: pääsevät työhön, koulutukseen, kuntoutukseen tai saavat työllistymistä edistäviä palveluita.

Sanna Marinin hallituksen tavoitteet ovat samansuuntaiset osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden työllistämisen osalta, joten kaikki lupaukset on vielä mahdollista toteuttaa. Edellisen hallituksen testamentti on työkykyohjelma. Ohjelman tavoitteena on saada ihmisten työkyky käyttöön tukemalla työ- ja toimintakykyä ja työllistymistä.

* * *

Työkykyohjelman toteuttaminen alkoi viime syksynä, kunnes loppui maaliskuussa kuin seinään.

Kevään aikana osatyökykyisten työttömien henkilöiden mahdollisuudet työllistyä ovat heikentyneet vielä enemmän kuin työllisyys yleisesti.

Erityisesti tukea työssään tarvitsevien osatyökykyisten henkilöiden kohdalla palvelutarjonnan keskeytyminen vaikeuttaa työvoimassa pysymistä. Hallituskauden alussa käynnistetty kehittämistyö heidän työllistymisekseen on pandemian torjumiseksi tehtyjen toimenpiteiden myötä loppunut tai ainakin oleellisesti heikentynyt.

* * *

Katse on nyt suunnattava pandemian jälkeiseen elvytysvaiheeseen. Erityisen tärkeää on hyödyntää sosiaali- ja terveysjärjestöjen asiantuntijuutta. Niiden palvelutuotantoa tulee vahvistaa julkisten palvelujen rinnalla. Tämä on yksi keino varmistaa palveluiden ja asiakasohjauksen tuki.

Järjestöjen toiminta on valtakunnallisesti kattavaa. On selvää, että työttömien työkyvyn palveluidenkin tulee olla pysyvä osa sote-palveluita ja saatavilla kaikissa maakunnissa. Siksi syksyn budjettikeskusteluissa on varmistettava järjestöjen, so. kolmannen sektorin toiminnan rahoitus.

Myös digitaalisten palvelujen toimivuus on varmistettava, jotta poikkeusoloissakin palvelut ovat käytettävissä.

Erityistä tukea työllistymisessään tarvitsevien osalta ohjauksen, mentoroinnin ja mahdollisen vertaistuen on jatkuttava keskeytyksettä.

Lyhytkin tauko voi aiheuttaa putoamisen ’järjestelmästä’. Tuki, joka on palauttanut henkilön uskon työkykyynsä ja vahvistanut sosiaalista osallisuutta, tulee merkityksettömäksi. Tuen puute palauttaa tilanteen nopeasti entiselleen ja voi johtaa syrjäytymiseen.

Hallituksen työkykyohjelmassa on tehtävä rohkeita ratkaisuja. Ministerien Pekonen, Kiuru ja Haatainen toivoisi muistavan budjettivalmistelussa heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, joiden työpanos on osa työllisyysasteen nostoa.

Osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaisen työllistymisen lisäämisen tukikeinoja ovat mm. järjestöjen ja julkisten palvelujen kiinteän yhteistyön kehittäminen, rahoituksen osoittaminen välityömarkkinatoimijoille osatyökykyisten ohjaukseen ja työllistämiseen, yhtenäisten arviointimittareiden suunnittelu ja käyttöönotto sekä kuntien työllisyyskokeilujen ja hallituksen työkykyohjelman kiinteä yhteys.

Toimijoiden tiiviillä yhteistyöllä voidaan koronapandemian aiheuttaman taantuman jälkeen saavuttaa rohkeitakin tavoitteita. Kuten työllisyysasteen nosto.

Jaana Pakarinen

toimitusjohtaja, Vates-säätiö sr