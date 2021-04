Lukijan mielipide: Työntekijöiden rivit yhteen

Teknologiateollisuus "yllätti" ratkaisullaan irtautua työehtosopimuksista eli lopettamalla työmarkkinaneuvottelutoiminnan. Yllätti heittomerkeissä, sillä tämä oli odotettavissa Metsäteollisuuden irtauduttua jo työehtosopimuksista.

Mistään sattumasta ei ollut kyse, vaan taas yhdestä askeleesta yrittää murtaa pitkään hyviä tuloksia, yhteiskuntarauhaa ja turvaa työntekijöille tuonut työehtosopimusjärjestelmä.

Pakostakin mietin, että ymmärtävätkö työnantajat oikeasti mihin tämä voi johtaa?

Työnantajan näkökulmasta tavoitteeksi sanotaan parantaa kilpailukykyä eli kääriä samalla isompia voittoja, mutta millä hinnalla?

Kun vuosia on neuvoteltu ja yhdessä sovittu, niin nyt se hyvä halutaan heittää unholaan, ja koko yhteiskuntamme uhkaa muuttua nykyistä paljon epävakaammaksi.

Työmarkkinat ollaan pirstomassa työnantajapuolella kahteen osaan, vastuullisiin ja toisaalta villeihin sanelijoihin.

Vastuulliset liittyvät uuteen järjestöön, Teknologiateollisuuden työnantajiin, joka jatkossakin neuvottelee valtakunnallisista työehtosopimuksista. Nämä yritykset toimisivat reiluilla pelisäännöillä, työehdoilla ja palkoilla, mutta entä ne järjestön ulkopuolelle jäävät?

Luvassa on villejä paikallisia sopimuksia, ehtojen sanelua työntekijöille, ennakoimatonta toimintaa, pelaamista.

Miksi työnantajat haluavat hajottaa työmarkkinat vaikka samaan aikaan kovasti vaativat työrauhasta kiinnipitämistä?

Onko kenties ajatuksena, että villien yritysten avulla painetaan koko teknologiateollisuuden työntekijöiden ansiotasoa alemmaksi ja paikallisilla sopimuksilla pyritään sopimaan vain palkoista, jolloin kaikki muu työelämän uudistaminen unohtuu?

On koko lailla selvää, että edessä ovat yhä useammin työpaikkakohtaiset työehtosopimusneuvottelut. Silloin avainasemassa reilujen työehtojen saamiseksi ovat oma ammattiliitto, luottamusmiehet ja arvoon arvaamattomaan nouseva ammattiliiton jäsenyys.

Kun työnantajat nyt Teknologia- ja Metsäteollisuuden tapaan hajottavat, on työntekijöiden tehtävä juuri toisin, koottava voimansa. Jos et kuulu oman alasi ammattiliittoon, nyt on aika liittyä siihen. Edessä voivat nimittäin olla hyvin tuuliset ajat.

Antti Hautajoki

pääluottamusmies, hitsaaja

SAK:n Kainuun ammatillisen paikallisjärjestön puheenjohtaja

kuntavaaliehdokas (vas.)

Kajaani