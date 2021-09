Lukijan mielipide: Vähän "urheilusta"

Olen vuosikaudet ihmetellyt urheiluun liittyviä asioita.

Ensimmäinen ihmettelyni on tuo suorin jaloin juoksu, tarkoitan "kävelykilpailuja".

Videolla hidasteet osoittavat, että ei yksikään kävele oikein. Niin, että aina on oltava jompikumpi jalka maassa. Esitän ko. lajin lopettamista kilpailuna.

Toinen laji on nyrkkeily. Miten voi olla sellainen urheilu, missä tavoitteena on vastustajan tyrmääminen eli saada hänet tajuttomaksi.

Näin onnistui äskettäin kaksi naista pääsemään tuohon päämäärään, jolloin molemmat kuolivat parin viikon jälkeen ottelusta.

Onhan näin käynyt jo aikaisemminkin useita kertoja.

Esitä, että ko. laji kielletään.

Kolmas ihmettelyni on pituushypyn alastuloalusta. Se on sellainen aallokko kuin järvessä on tuulen tuivertaessa. Väitän, että tuloksissa on useiden senttien eroavuuksia totuudesta.

Esitän, että tehdään sellainen lana, mikä yltää molemmin puolin hyppyalustan olevia rimoja.

Näin tulee varmasti kaikille oikea tasaisuus hiekka-alustaan.

Osmo Thil

oikean urheilun ystävä

Kajaani