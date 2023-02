Lukijan mielipide: Vahvasta puolustuskyvystä on pidettävä kiinni kaikissa olosuhteissa

Puolustusvoimien ex-komentaja kenraali Puheloinen arvioi tuoreessa kirjassaan, että kokoomusjohtoinen hallitus ajoi maanpuolustuksen veitsenterälle 2010-luvulla. Kataisen hallituksen aloittaessa vuonna 2011 ajateltiin, että meillä on varaa heikentää puolustustamme.

Puolustusvoimilta siirrettiin satoja miljoonia muihin menoihin. Kalusto, henkilöstö ja kertausharjoitukset pistettiin leikkuriin. Eduskunnasta jyrättiin läpi maamiinakielto. Muun muassa Keuruun, Kontiolahden ja Kauhavan varuskunnat suljettiin.

Sipilän hallitus pysäytti puolustuksen alasajon. Puolustusministeri Niinistön kaudella panostettiin valmiuden nostoon. Nyt puolustusministeri Kaikkosen kaudella on rikottu ennätykset maanpuolustukseen satsaamisessa. Jo ennen Venäjän vuonna 2022 aloittamaa hyökkäystä Ukrainaan puolustusbudjettimme päätettiin nostaa ennätyslukemiin. Kertausharjoituksia ja henkilöstöä on lisätty, kaikkien aselajien kalustoa on laitettu uuteen uskoon.

Pääviestini ei ole haukkua kokoomusta tai sen punavihreitä hallituskumppaneita muutaman vuoden takaa. Kokoomuksen haukkuminen ei varmasti ole myöskään kenraali Puheloisen tarkoitus. Kokoomukselle kunniaksi on, että se on katsomosta peukuttanut nykyhallituksessa tekemiämme isoja maanpuolustuspanostuksia.

Kyse ei ole puoluepolitiikasta. Kyse on varoituksesta.

Viisas varautuu. Vahvasta maanpuolustuksesta pidettävä kiinni kaikissa tilanteissa. Koskaan emme voi tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Suomen puolustuskykyyn on sitouduttava yli puoluerajojen ja vaalikausien. Suomalaisten turvallisuuden takaaminen on päättäjien tärkein tehtävä.

Tuomas Kettunen

kansanedustaja (kesk.)

eduskuntavaaliehdokas

Kuhmo