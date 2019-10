Lukijan mielipide: Vaihtamalla johtajaa ei parane Kainuun sotessa, vika on Arkadianmäellä

Luin yllättyneenä uutiset ( KS 3.10.) Kainuun kuntien johtajien yhtäkkisestä päätöksestä vaatia yhtymävaltuustoa koolle Maire Ahopellon luottamuspulaan vedoten.

Olen tietoinen kuntien talousahdingosta sekä nykyisestä Kainuun soten alijäämästä. Silti yhtymävaltuuston koollekutsuminen kuulostaa todella radikaalilta vedolta.

Kerron lyhyesti kokemuksistani Kainuun soten hallituksen jäsenenä 2013-2016, jolloin Ahopelto oli Kainuun soten johdossa.

Meillä oli tarkat budjetit. Noudatimme ennaltaehkäisevää strategiaa, jossa pyrittiin välttämään ihmisten tarvetta päätyä kalliisiin sote-palveluihin, oli kyseessä nuori tai vanha henkilö.

Kainuun sote oli ennaltaehkäisyssä muuta Suomea edellä. Säästöjä pyrittiin etsimään joka paikasta Ahopellon aikana, jopa siihen pisteeseen saakka että jotkut säästöt jouduimme torppaamaan hallituksena pitäen niitä lyhytnäköisinä.

Ahopellon aikana katsottiin aina tulevaisuuteen. Uskallan väittää, että ilman Ahopellon työpanosta ja perinpohjaista antaumuksellisuutta työhönsä ei olisi sairaalanmäellä tällä hetkellä rakentumassa uutta sairaalaa.

Kun suuri määrä kainuulaisia sairastuu vakavasti saman vuoden aikana, heille on tarjottava erikoissairaanhoitoa, vaikka budjetti ylittyisi. Muuten avi puuttuu uhkasakoilla asiaan. Tämä on lakisääteisten sote-velvoitteiden hoitamista, ei huonoa johtamista. Huonoa johtamista sen sijaan olisi mielestäni vaikkapa ylimääräisten miljoonien haaskaaminen toimimattomiin IT-järjestelmiin.

Valtakunnallisella tasolla mitattuna Kainuun sote on aina ollut tehokkain sekä alan toimijoiden joukossa kiitosta saanut sote-alue, vaikka sattuukin olemaan maamme kriisialueita ikääntyvän väestön sekä sairauksien suhteen.

Maallikon silmin on helppo lukea uutiset ja todeta että vika on johtajassa. Kyllä vika on johtajassa, mutta ne johtajat sattuvat olemaan Arkadianmäellä.

Muistan , kun jouduimme Kainuussa ottamaan silloisen ministeri Susanna Huovisen (sd.) ajaman päivystysasetuksen käyttöön vuodelta 2013. Kosmeettisen asetuksen ansiosta yleinen kansanterveys taikka hyvinvointi ei lisääntynyt, vaikka Kaksinmäellä päivystää nytkin sekä psykiatriaan että hammaslääketieteen erikoistuvat lääkärit myös aamulla kello 4 veronmaksajan piikkiin. Sen sijaan tämän palvelun kustannukset ovat pysyviä ja näkyvät jokaisen Suomen kunnan sote-budjetissa ylimääräisinä miljoonina euroina per vuosi.

Tämä on vain yksi esimerkki siitä, kuinka politikoimalla on laitettu kunnille liikaa tehtäviä, joista ei ole suurta merkittävää hyötyä kenenkään kokonaisterveydelle. Kainuun sote ei ole ainoa, sillä muutkin Suomen kunnat kriiseilevät kovien vaatimusten, ikääntyvän väestön sekä vähentyvien veronmaksajien yhtälössä jatkossakin.

Tähän perustuen ihmettelen, että miten Kainuun kunnanjohtajat sekä rivipoliitikot meinaavat välttyä väistämättä ikärakenteeseen liittyviltä tulevilta sote-kuluilta vaihtamalla Kainuun soten johtajaa. Jokin ulkopuolinen palkattu konsultti kertomalla rajapinnoista ei välttämättä itsekään tiedä, miten hoitaa lakisääteisesti määrätyt tehtävät tehokkaasti.

Kainuun soten hallituksen jäsen 2013-2016

Tel Aviv, Israel

Elina Kurikka

