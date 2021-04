Lukijan mielipide: Valta siirtyy palapalalta kabinetteihin ja viranhaltijoille

Kuntien hallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, kunnan päätösvaltaa käyttää valtuusto. Miksi valtuusto siirtää suuria kansalaisia koskettavia asioita kabinettipäätösten alle? Puhuvatko poliitikot tulevaisuuden Kajaanissa pikkuasioista, ja todelliset asiat päätetään kabineteissa?

Olin vielä mukana, kun Kajaanin talousarviota vuodelle 2017 kaupunginhallituksessa valmisteltiin ja joulukuussa 2016 valtuustossa päätettiin. Talousarvio käsittelyn yhteydessä päätettiin, että vuoden 2017 lopussa lainamäärä on noin 108,6 miljoonaa euroa eli noin 2 892 euroa/asukas. Velka oli jo tuolloin suuri, mutta ryhmä jota edustin hyväksyi sen kahden suuren investoinnin vuoksi (Lehtikangas ja Lyseo).

Silloin edustamani ryhmä vastusti monia politiikkojen ja viranhaltioiden velkaa kasvattavia projekteja. Kaupunginhallituksella oli oikeus ottaa 2017 tarvittaessa tilapäislainoja, joita sai olla enintään 15 miljoonaa euroa.

Mihin pikalainaa käytetään, jos ei tarvita pakollisten menoerien kassavajeen paikkaamiseen?

Vuoden 2021 talousarviossa valtuusto on päättänyt, että lainamäärän on arvioitu kasvavan 1,5 miljoonaa euroa. Mikäli arvio toteutuu, on lainamäärä kuluvan vuoden lopussa noin 143,5 miljoonaa euroa. Lainamäärä on silloin noin 3 908 euroa/asukas.

Talousjohtajalla on oikeus ottaa tarvittaessa lyhytaikaista lainaa, ottovaltuutus on tänä vuonna 50 miljoonaa. Noin valtava summa kertoo kyllä maksuvalmiuskriisistä tai sitten halusta siirtää rahankäyttöä sisäpiirin hiljaisuuteen.

On täysin selvää että voimakas muutos asenteissa ja ajattelussa on tapahtunut. Kehitys on ollut havaittavissa jo pitemmän aikaa. Se vain kiihtyy, kun poliittiset liikkeet tarjoavat ehdokkaiksi äänestäjille kasvavassa määrin julkisen sektorin palkollisia. Valtuuston vallankäytössä näkyy kasvava houkutus viedä päätöksiä kabinettien hiljaisuuteen.

Loiste-konsernin kaupan yhteydessä valtuusto möi vallan, miljoonakiilto silmissään. Sähkön käyttäjät maksavat kalliisti sen vallansiirron. Pikavippioikeus on siirtynyt hallitukselta viranhaltijalle ja noussut 15 miljoonasta 50 miljoonaan. Me kansalaiset elämme kabineteissa tehtävien päätösten armoilla.

Toivottavasti kesäkuussa äänestäjät valitsevat vahvan valtuuston, joka ottaa tiukasti päätösvallan valtuustolle. Vuosina 2009 ja 2010 silloinen valtuusto teki selväksi, kuka on isäntä talossa. Valtuustoryhmien puheenjohtajat kokoontuivat monen kerrat lauantaisin kaupunginhallituksen kokoushuoneeseen. Siellä neuvoteltiin kaupungin kehityksestä ja taloudesta. Asiat saatiin silloin yhteistyöllä raiteilleen ja talous tasapainoon.

Toivo Kyllönen

äänestäjä

Kajaani