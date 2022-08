Lukijan mielipide: Valtakunta oli lomalla

Heinäkuu on tunnetusti aika, jolloin valtakunta on lomalla. Palkansaajilla, jopa yrittäjillä, olkoon siihen mahdollisuus ja oikeuskin. Sitä voi ihmetellä mikä lomaoikeus on valtakunnan hallinnolla, eli ministereillä ynnä kansanedustajilla, kun mediasta saa lukea, että ministerit ja kansanedustajat ovat lomilla, vaikka käsitykseni mukaan heillä ei ole samaa lomaoikeutta, kuin palkansaajilla ja työtä tekevillä. Yrittäjillehän ei ole määritelty lomaoikeutta, pitävät ns. omia lomia, jos pitävät, omalla kustannuksellaan.

Herää kysymys, onko kansanedustuslaitos ministereineen jostakin luonut itselleen lomaoikeuden lomapalkkioineen ja lomarahoineen?

Kansanedustajat ja ministerithän eivät ole töissä, vaan luottamustehtävässä kansalta saadun valtakirjan voimalla, ja siitä heille maksetaan palkkiota, ei palkkaa.

Lomaoikeus liitetään normaalisti palkkaan ja perustuu myös työsopimukseen, jossa vuosilomalaki tulee otetuksi huomioon. Eli kansanedustajat, eivätkä ministerit voi olla lomalla, vaan he ovat istuntovapaalla ja käytettävissä kansan palveluksiin kaikkina vuorokauden aikoina. Istuntovapaita on kyllä riittävästi, että ehtii kansan pariin festivaaleille, herättäjäjuhlille, kesäteattereihin, raveihin jne., tai soittamaan vaikkapa trumpettia eri tilaisuuksiin.

Tänä armon kesänä on ministereiden lomilla olo vaikuttanut moneen akuuttiin tilanteeseen. Eurooppaa runtelee Ukrainan sotatilanne, valtio-omisteinen Fortum on kriisissä, samoin terveydenhuolto, ja on hoitajapula, jossa vastuuministeri pääministerin sijainen on "kädetön ja neuvoton", on työvoimapula eikä työhönotto ja tarjonta kohtaa.

Puolustus- ja ulkoministeri ovat sentään Natoilleet tolkusti. Mainittakoon, että ministeri Lindén on 17. sijalla pääministerin sijaiseksi, mutta kun muut ovat "lomilla," niin hän on joutunut ns. tuleen kommentoimaan, kun taas pääministeri lomaili ulkomailla. Kotimaasta ei löytynyt sopivaa kartanoa, jossa lomailla. Suosi suomalaista unohtuu ulkomaiden kartanoissa.

Nyt, kun valtakunta ja sen päättäjät ovat heränneet lomakoomasta, pitää alkaa vääntää budjettia, ja eduskuntavaalitkin on tulossa. Niinpä on alkanut nokittelu siitä, kuka tekee parhaan tarjouksen vaalikiiman nostattamiseksi. Lapsiperheet ovat kohteina. Vihreät iski pöytään, että tarvitaan isovanhempain vapaa, keskusta nokitti, että lapsilisiin tarvitaan korotus. Rahaa on, siis velkarahaa, takaamme sen. Kuka nokittaa seuraavaksi ja miten? Antaako joku mennä sökönä, tuskin.

Odotamme siis uusia nokituksia. Kukaan ei ole esittämässä esim. miten työelämään saataisiin parannuksia, tai helpotettaisiin yrittäjien arkea ja toimintamahdollisuuksia, lisättäisiin työllisyyttä tai alkaisi peräti miettiä julkishallinnon rakenteita. Helpompaa on mennä ensin tunnepuolella. Se tehonnee parhaiten äänestäjiin.

Jaakko Kyllönen

yrittäjä, kaupunginvaltuutettu (kok,)

Kuhmo