Lukijan mielipide: Vastaus eläkemaksuasiaan

On totta, että eläkemaksuasia on ollut Kainuun soten kanssa avoinna pitkään, jo niistä ajoista lähtien, kun Rautiainen oli kunnanjohtajajana, joten asia on hänelle varsin tuttu. Jo Rautiaisen ollessa kunnanjohtajana, asiaa pyrittiin ratkomaan ja sitä varten oli palkattu myös asianajotoimisto. Tämä ei kuitenkaan johtanut tuolloin asian ratkaisuun, vaan asia jäi kesken.

Kyse on siis Kainuun keskussairaalassa ennen vuotta 2005 työskennelleiden henkilöiden eläkemaksuista, joiden Puolangan kunta katsoo kuuluvan sairaanhoitopiirille, ei Puolangan kunnalle.

Rautiaisen suoraviivainen johtopäätös siitä, että kunta saisi yksiselitteisesti "ylimääräistä tuloa" 1 303 818 euroa on ennenaikainen ja suoraviivainen päätelmä, jonka toteutuminen on epävarmaa, joskin toivottavaa.

Puolangan kunta on myös maksanut kaikki eläkevakuutusmaksut, joten kunnalle ei missään tapauksessa ole tulossa lisälaskua asiasta.

Toisin kun Rautiainen virheellisesti väittää Puolangan kunta on käynyt asian ratkaisemiseksi useita neuvotteluja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. Asian ratkaisemiseksi on palkattu myös ulkopuolista asiantuntija- ja neuvotteluapua.

Myös kunnanhallitus on täysin tietoinen asiasta, ja kuten Rautiainenkin toteaa, asiasta löytyvät kirjaukset vuoden 2020 tilinpäätöksessä.

Vuodesta 2013 lähtien vireillä olevassa asiassa ei siis ole viivytelty, vaan asiaa on Puolangan kunnan toimesta edelleen ratkottu yllä mainituin keinoin ja työ jatkuu, kunnes asiaan löydetään ratkaisu.

Harri Peltola

pormestari

kuntavaaliehdokas (kesk.)

Seppo Rajala

kuntavaaliehdokas (kesk.)

Puolanka