Lukijan mielipide: Vastaus mielipidekirjoitukseen Kajaanin varhaiskasvatuksesta

Kainuun Sanomien mielipidepalstalla esitettiin huolta Kajaanin varhaiskasvatuksen työhön varatun resurssin riittämättömyydestä (KS 1.10.2019). Katsomme, että asiaan on hyvä vastata ja samalla voimme kuvata varhaiskasvatuspalvelun järjestämistä sekä korjata kirjoituksen osin virheellistä kuvaa varhaiskasvatuksen sijaiskäytänteistä.

Päiväkotien lapsiryhmät ovat kaikki mitoitettu henkilöstön määrän osalta varhaiskasvatuslain mukaisesti: Alle 3-vuotiaiden ryhmissä on yksi aikuinen neljää lasta kohtaan (3 aikuista ja 12 lasta). Yli kolmivuotiaiden ryhmässä on seitsemän lasta yhtä aikuista kohti (3 aikuista ja 21 lasta).

Suhdeluku yli kolmevuotiaiden ryhmässä voi olla 1:8, jolloin ryhmässä voi olla 24 lasta. Suhdelukua 1:8 olemme hyödyntäneet keväisin, jolloin varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrä yleensä kasvaa. Viime keväänä suhdeluvun joustavuus mahdollisti 54 yli 3-vuotiaan lapsen sijoittamisen olemassa oleviin ryhmiin. Ilman tätä joustoa Kajaaniin olisi pitänyt perustaa kolmiryhmäinen päiväkoti lisää, jonka jatkuva kustannus olisi noin 600 000 euroa vuodessa.

Kirjoituksessa esitetty kritiikki sijaiskiellosta on harhaan johtava. Sijaisia ei palkata, jos sijaisuus voidaan järjestää päiväkodin sisältä. Päiväkodin arki on monimuotoista. Se, että ryhmän kirjoilla on 12 tai 24 lasta, ei tarkoita että tämä määrä lapsia olisi niissä aamusta iltaan. Vanhempien työaikojen, sairastelun ja perheiden lomien johdosta lasten hoitopäivät vaihtelevat yksilöllisesti. Sijaistarpeen osalta tilanne voi päiväkodissa olla esimerkiksi se, että yhdessä ryhmässä on 6 lasta ja kolme aikuista paikalla ja toisessa ryhmässä on yhden aikuisen vaje.

Päiväkodissa, jossa tilanne on tämä, tiedetään vallan hyvin että tuossa viereisessä huoneessa olevasta naapuriryhmästä yksi aikuinen voi siirtyä paikkaamaan tätä hetkellistä henkilövajetta - saman talon sisällä, jossa aikuiset ja lapset tuntevat ja kohtaavat toisiaan päivittäin.

Yhdessäkään taloudellisesti järkevästi toimivassa kunnassa ei toimita siten, että ensimmäiseksi palkataan kuvattuun tilanteeseen sijainen. Jos koko päiväkodissa varhaiskasvatuslain edellyttämä henkilöstömitoitus ei täyty, tällöin sijainen voidaan palkata.

Kuntien talouden näkymät ovat ympäri maan heikot. Palvelujen valtionosuuksia on leikattu läpi 2010-luvun, eivätkä valtionosuudet ja verotulot riitä kattamaan kasvaneita palvelumenoja. Kajaanissakin valmistellaan talouden sopeuttamisohjelmaa vuosille 2020-2022. Ennen kuin aloitamme ripottelemaan tuhkaa omaan niskaamme, kannattaa muistaa että palvelujen taso on Kajaanissa erinomaisen hyvä.

Jos tätä päivää verrataan reilun kymmenen vuoden takaiseen, on ero palvelu- ja kustannustason osalta paikoin suuri. Maailma on muuttunut ja muutoksen on myös vastattu. Meillä on niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa yksilö- ja erityisavustajia kymmenittäin enemmän kuin vielä kymmenen vuotta sitten.

Oppimisympäristöjä sekä sisäilmaongelmista kärsineitä kohteita on uudistettu ja peruskorjattu liki sadalla miljoonalla eurolla. Kasvaneeseen varhaiskasvatuksen kysyntään on vastattu joka ikinen vuosi: Varhaiskasvatuksen toimintakulut ovat kasvaneet kuudella miljoonalla eurolla kymmenen vuoden aikana, vastaten varhaiskasvatuksen kasvuun sekä lain mukaisten velvoitteiden toteuttamiseen.

Arvostamme henkilöstön näkemystä työtään kohtaan. Keskustelun tulee olla avointa ja haluamme kehittää hyvää työpäiväkokemusta yhteistyössä, jossa ymmärrys asioiden eri puolista kasvaa meillä kaikilla. Uskallamme luvata, että talouden sopeuttamistoimien jälkeenkin on lasten edelleen hyvä kasvaa ja aikuisten tehdä työtä Kajaanissa.

Mikko Saari

Sirpa Kemppainen