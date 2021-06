Lukijan mielipide: Vastaus nimimerkille Yksilö, ei puoluekahlittu

Nimimerkki Yksilö, ei puoluekahlittu , vastasi 28.5. mielipidekirjoitukseeni (KS 27.5.) .

Näkökulmasi oli erittäin hyvä ja arvostan todella, perusteltua ja asiallista mielipidettä. Olet aivan oikeassa, että kuntavaalit ovat eri asia, kuin eduskuntavaalit, vaikka ovatkin "ainakin yhtä tärkeät".

Yhdyn myös näkemyksesi siitä, ettei puolueiden johtajat pääse suoraan kunnan asioista päättämän, paitsi niissä kunnissa, joissa ovat itse ehdolla ja tulevat valituiksi valtuustoihin.

Kuitenkin äänestäjilä on kuntavaaleissa mahdollisuus ottaa kantaa myös valtakunnan politiikkaan, antamalla äänensä haliltus- tai oppositiopuolueen ehdokkaalle, taikka sitten sitoutumattomalle. Sillä on asiaan välillinen vaikutus.

Nostit myös esiin "sokean käskyjen noudattamisen", mikä oli mielestäni erittäin hyvä huomio.

Historia tuntee useita varoittavia esimerkkejä tapauksista, jolloin valtaannousseet, ovat ehdottomasti, sokeasti ja jopa fanaattisesti, noudattaneet johtajiensa käskyjä ja toteuttaneet heidän visioitaan.

Tällaisella toiminnalla, ei ole mitään tekemistä demokratian, eikä myöskään kansalaisten tahdon toteutumisen kannalta, vaikka näiden esimerkkien synty, onkin usein tapahtunut demokratian kautta, tai suoralla vallankaappauksella.

Äänestäjällä ei ole vain oikeus, vaan on myös vastuu, ehdokkaansa valinnassa, että kunnan päättäville paikoille nousee sellaisia henkilöitä, jotka näkevät kokonaiskuvan ja ajavat asioita demokraattisesti, kaikkia tasavertaisesti kohtelevasti, sekä yrittävät jakaa hyvinvointia kaikile oman kunnan asukkaille.

Sama koskee myös osaltaan myös eduskuntavaalejakin.

On hyvä muistaa, että oma etu on harvoin myös yhteinen etu, mutta yhteinen etu, on yleensä myös omakin etu.

Kimmo Härkönen

Kuntavaaliehdokas (ps.)

Kajaani