Lukijan mielipide: Vastaus Vastamäelle alkoholipolitiikasta

Professori ja raittiuden ystävien puheenjohtaja Martti Vastamäki kritisoi kirjoituksessaan ( Kainuun Sanomat 8.2.) ministerille jättämäämme kirjallista kysymystä alkoholin etämyynnin sallimisesta. Oikaisemme tässä muutamia professori Vastamäen esittämiä väitteitä.

Seisomme keskustalaisina käsityksessä, missä alkoholipolitiikasta on vaikea käydä järkevää keskustelua. Sävy menee herkästi leimaavaksi ja poteroituneeksi, kuten Vastamäen kirjoitus osoittaa. Missään vaiheessa emme ole esittäneet esimerkiksi "kossua maitokauppoihin".

Huolemme on, että alkoholia saa tilattua verkkokaupan kautta trukkilavallisen kotiovelle tänäkin päivänä niin halutessaan. Nämä juomat eivät tule Alkosta tai muualtakaan kotimaasta vaan halvemman verotuksen maista laivattuna. Suomalaisesta pienpanimosta ei sen sijaan voi saunaoluitaan tilata.

Lähipanimon hieman hintavampia juomia tuskin tilataan ongelmakäyttöön. Alkoholisti ostaa juomansa ulkomailta tai mistä tahansa sitä ylipäätään on halvimmalla saatavilla.

Mainitsemamme demonisoiva suhtautuminen juontaa käsityksestä kieltojen oletetusta tehosta valistuksen sijaan. Alkoholi leimataan usein ensisijaiseksi syylliseksi ihmisten ongelmiin, vaikka todelliset syyt olisivat muualla.

Tiukalla rajoittamisella saadaan nopeita vaikutuksia, jotka kaikesta huolimatta kääntyvät aikaa myöden itseään vastaan. Myös vaikutus talouteen on selvä. Huoli kotimaisen pienteollisuuden tukemisesta ei ole merkityksetön.

Me luotamme suomalaisiin. Nuorempi polvi on oppinut, ettei alkoholilla ratkaista ongelmia. Nuorison alkoholin käyttö on pienentynyt ja alkoholikäyttäytyminen muuttunut humalahakuisuudesta nautinnollisuuden suuntaan.

Erikoisoluiden suosion noustessa tämä trendi on levinnyt laajemmin alkoholin kohtuu käyttäjien joukossa. Tällaisia laadukkaita juomia valmistetaan lukuisissa pienpanimoissa Suomessa.

Päihderiippuvuus ja alkoholin ongelmakäyttö on ollut ja on edelleen myös iso kansanterveydellinen ongelma. Emme kuitenkaan voi ajatella mustavalkoisesti. Päihteettömäksi Suomi ei tule koskaan muuttumaan.

Kuten Vastamäki kirjoituksessaan oivallisesti toteaa, ulkomaiset yritykset eivät maksa veroa myynnistä Suomeen, eivätkä ole säätelyn piirissä.

Sama koskee suomalaisyrityksiä, joiden ainut tapa myydä suomalaisia alkoholituotteita kansainvälisillä markkinoilla on perustaa niin sanottu välittäjäyritys toiseen maahan.

Olemme monissa asioissa Vastamäen kanssa samaa mieltä. Emme kuitenkaan usko esimerkiksi pienpanimojen etämyynnin johtavan kaaokseen. Ei siihen johtanut suuresti kohistu nelosoluiden myyntioikeuden laajentaminenkaan. Päinvastoin alkoholin kokonaiskulutus kääntyi Suomessa laskuun.

Arto Pirttilahti

kansanedustaja (kesk.)

Mänttä-Vilppula

Mikko Savola

kansanedustaja (kesk)

Ähtäri