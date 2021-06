Lukijan mielipide: Väylävirasto toteuttaa eduskunnan valtuuttaman ratahankkeen Kainuussa

Kontiomäki–Pesiökylä-radan parannushanke on käynnistetty. Eduskunta on myöntänyt hankkeelle valtuusrahan, jonka käyttöönotto on sidottu Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan investointipäätökseen. Metsä Group teki investointipäätöksen helmikuussa, minkä myötä myös ratahanke voitiin käynnistää.

Hankkeelle myönnetyssä valtuudessa on määritelty, mitä hankkeessa voidaan toteuttaa. Valtuusraha on myönnetty Kontiomäki–Pesiökylä-radan parantamiseen, Kontiomäen raakapuun kuormauspaikan laajentamiseen, Pesiökylän uuden raakapuun kuormauspaikan rakentamiseen ja Pesiökylän kuormauspaikalle johtavan Joukokyläntien parantamiseen.

Hanke sijoittuu Paltamon, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien alueelle.

Väylävirasto järjesti yhteistyössä Hyrynsalmen kunnan kanssa 21.5. asukastilaisuuden, johon kutsuimme kuntalaiset keskustelemaan kanssamme Teams-yhteyden välityksellä. Asukastilaisuuteen otti osaa yli 40 henkilöä, ja keskustelu oli vilkasta koko kaksituntisen ajan.

Asukastilaisuudessa keskusteltiin ratasuunnitelman alustavasta sisällöstä koskien Hyrynsalmea.

Hyrynsalmen kohdalla radan parantamiseen liittyy tasoristeysten poistoja ja alikulkusillan rakentaminen. Niiden osalta ratasuunnittelu käynnistetään kesän aikana. Poistettavien tasoristeysten tieyhteydet järjesteltäisiin uusiksi ja kulku ohjattaisiin uuden rakennettavan alikulkusillan tieyhteyden kautta. Ratasuunnitelman käynnistämisestä kuulutetaan aikanaan paikallisissa lehdissä ja Väyläviraston verkkosivuilla sekä kuntien verkkosivuilla.

Ratasuunnitelmaan liittyvät yleisötilaisuudet järjestetään syksyn aikana yhteistyössä Hyrynsalmen kunnan kanssa. Ratasuunnitelmaan kuuluu vuoropuhelu ja suunnitelmasta voi antaa palautetta. Käynnistettävässä ratasuunnitelmassa käydään läpi ympäristövaikutuksia, kuten meluhaittoja.

Asukastilaisuudessa syntyi myös keskustelua Hyrynsalmen raakapuun kuormauspaikan siirtämisestä toiseen paikkaan. Kerroimme tilaisuudessa, että tähän hankkeeseen kuormauspaikan siirtämistä ei voi sisällyttää.

Kyseessä on eduskunnan myöntämä valtuushanke, ja hankkeen toteutuspäätöksessä Hyrynsalmen raakapuun kuormauspaikan siirtämistä ei ole mainittu. Lisäksi Hyrynsalmen raakapuun kuormauspaikka on tällä hetkellä osoitettu maakuntakaavassa nykyiselle paikalleen.

Tilaisuudessa herätti keskustelua myös nykyinen puunkuormaustoiminta alueella ja tullaanko sitä laajentamaan. Hankkeeseen ei myöskään ole sisällytetty nykyisen raakapuun kuormauspaikan alueellista laajentamista.

Hankkeeseen kuuluvalla radan parantamisella taataan radan elinkaaren jatkuvuus vuosikymmeniksi eteenpäin. Tällä toimenpiteellä mahdollistetaan uusia edellytyksiä Kainuun metsäteollisuudelle ja muillekin teollisuudenaloille.

Kainuu on metsäteollisuudelle arvokas puuntuottaja, ja olemassa oleva rata on taloudellisin ja tehokkain väylä raaka-aineen kuljettamiseksi.

Vesa Pakarinen

projektipäällikkö

Väylävirasto