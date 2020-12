Lukijan mielipide: Vetovoimaa hyödyntävä kierrätysenergia nostaa talouden

Voltan vuonna 1800 keksimä sähkö on korvaamaton tuotannontekijä, jopa tuolit käyttävät sitä. Sen tuotanto on suurin ilmastomuutoksen syy. Koska sähkö ei ole energiaa, sitä ei voi suoraan varastoida, vaikka maapallolla on osa-aikaisesti ylen määrin käytössä aurinkoa ja tuulta.

Bruttokansantuotteet sakkaavat, deflaatio, jopa stagnaatio uhkaa. Epävarmuus jarruttaa investointeja. Velanotosta maksetaan. Moderni yhteiskunta tarvitsee inflaatiota, jota vastustavat eivät ymmärrä mistä on kysymys. Nimittäin tuottavuus voi kasvaa haluamatta ja huomaamattomasti kuten uusi harja tehostaa siivousta. Sanotaan, että talouskasvu on jostain pois; se vaatii uhrauksia.

Voiko ilmaston parantaminen elvyttää taloutta?

James Wattin energiaparadoksi aloitti ilmastonmuutoksen 1776. Seurauksena teollinen ja muutama yhteiskunnallinen vallankumous. Sitä vastoin koronat tulevat ja menevät.

Nykyiset keinot eivät ole parantaneet ilmastoa. Tarvitaanko toinen energiaparadoksi korjaamaan ensimmäisen aiheuttamat ongelmat?

Leonardo da Vinci , syntynyt 1452, yritti kierrättää vettä ilman lisäenergiaa. Tuskastuneena epäonnistumisestaan hän totesi tehtävän yhtä epätoivoiseksi kuin alkemia. Isaac Newton totesi 1687: vesi virtaa maan painovoiman vaikutuksesta. Daniel Bernoulli 1738: se myös nostaa vettä - what comes down must go up.

Gravitaatio ei ole energiaa, vaikka kaikki energia ja universumi perustuvat siihen. Se on universumin staattinen ominaisuus, joka aiheuttaa aika-avaruuden kaareutumisen. Se pitää kiihtyvästi laajenevan universumin koossa ja liikkeessä. Fakta: lopulta kaikki romahtaa mustaksi aukoksi, jäljelle jää ainoastaan gravitaatio. Se on myös väistämätön, edes massaton fotoni ei pääse sitä karkuun. Voisiko se tuottaa sähköä? Joidenkin mielestä heikkona voimana ei.

Bruttokansantuotteen kasvu on työn tuottavuuden kasvun ja työn määrän kasvun summa. Koska työn määrä ei näytä Suomessa lisääntyvän, on talouskasvu työn tuottavuuden paranemisen varassa, jota tuottavat energia, innovaatiot ja investoinnit. Näistä kaikista koronavelkoja maksavat valtiot tulevat verisesti kilpailemaan.

Energian häviämättömyys tarkoittaa, että kaikki energia on kierrätysenergiaa.

Muun muassa EU perää energiatehokkuutta. Hyötysuhde: output jaettuna inputilla. Paljonko tässä tapauksessa?

Sähköä energialla kuluttamatta sitä? Paradoksaalisesti kierrätysenergiavoimala käynnistyttyään ei luo energiaa, ainoastaan ylläpitää gravitaatiokentässä fysiikan lakien mukaisesti. Mikäli se toimii myös käytännössä, sitä hyödyntävät valtiot menestyvät, niiden status quo muuttuu.

Seurauksena ilmaston parantamisen aiheuttama tuottavuusloikka lisää tuottavuutta, kilpailukykyä, työllisyyttä, talouskasvua, huoltovarmuutta, turvallisuutta, puolustusta ja ihmisten tasa-arvoa sekä vähentää energiasotia.

Kun ei kuluta, ei pilaa. Uhrauksitta.

Kari Moilala

Kajaani