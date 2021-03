Lukijan mielipide: Vetovoimainen Kajaani

Syntyvyyden lasku huolestuttaa koko Suomessa. Pienenevät ikäluokat saavat pohtimaan, kuinka saamme veronmaksajia kuntiin ja kaupunkeihin. Tässä kilpailussa pärjäävät kunnat, jotka ovat joustavia, asiakaslähtöisiä ja perhekeskeisiä.

Houkuttelevuutta saattaisi lisätä, jos esimerkiksi rakentamiseen liittyvissä asioissa ei oltaisi liian tiukasti tulkitsevia. Poikkeamislupia tulisi hyväksyä helpommin ja vapaa-ajan asunnon muuttamisia vakituiseen käyttöön tulisi helpottaa.

Monipaikkaisuudelle tulisi antaa mahdollisuudet menestyä. Varsinkin koronaepidemian aikana etätyön tekeminen on lisääntynyt ja asuminen harvaan asutuilla seuduilla on saanut uusia merkityksiä. Kaikki eivät pidä hyvänä ratkaisuna asumista ruutukaava-alueella tai kaupungin kaavoittamilla pienillä tonteilla. Osa ei voi edes valita asuinpaikkaansa sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Tila on siellä, mihin se on tehty aikaisempien sukupolvien aikana, useimmiten haja-asutusalueelle.

Valinnanvapaus asumismuotojen välillä tulee sallia kaikille. Keskusta puolustaa monipaikkaisempaa Suomea, asumisen väljyyttä ja oikeutta luontoon. Meillä on paljon metsää, rantoja sekä rauhallisia alueita, joten paikkoja Kajaanistakin löytyy.

Kajaanin kannattaa keskittyä hoitamaan asioita asiakaslähtöisesti. Sanon tämän, vaikka tiedän sen olevan haastavaa tiukan kuntatalouden aikana. Meillä huolenaiheena on väkimäärän väheneminen ja heikko vetovoima nousee myös esille. Avoimiin työtehtäviin on vaikeuksia palkata osaavia työntekijöitä.

Onkin aloitettava huolehtimaan kuntalaisten palveluista ja tarpeista paremmin koko Kajaanin alueella. Kajaani on maantieteellisesti iso alue ja tämän takia kaikkea ei tulisi keskittää, vaan palveluita tulisi olla tarjolla hajautetusti ympäriinsä.

Kuntalaisten toiveet eivät ole loppujen lopuksi isoja, ja kustannusten kasvu ei voi olla aina asia, johon asioista keskusteleminen ja valmistelu pysähtyvät. Hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ovat tässä aivan keskeisessä asemassa.

Meidän on nähtävä kuntalaiset eli veronmaksajat erityisen huolenpidon ja houkuttelun kohteena. Annetaan heidän tehdä omannäköisiä ratkaisuja esimerkiksi yrityksen perustamiseen ja asumiseen liittyvissä asioissa. On pidettävä kirkkaana mielessä se tosiasia, että liian jäykällä sääntelyllä Kajaani menettää potentiaalisia veronmaksajia naapurikuntiin tai kokonaan muualle.

Olen kuitenkin viime aikoina ilokseni huomannut, että Kajaaniin halutaan muuttaa, jos vain sopivaa työtä ja asumismuotoa on tarjolla. Onkohan tässä koronaepidemia ollut osaltaan vaikuttamassa asiaan? Ihmiset kaipaavat rauhaa, luontoa ja tilaa ympärilleen entistä enemmän ja sitähän meiltä löytyy.

Tekemistä vielä kuitenkin riittää esimerkiksi siinä, miten saamme yrittäjät investoimaan ja luomaan elinvoimaa alueellemme. Viestinnällä ja markkinoinnilla on aivan keskeinen asema työntekijöiden houkuttelussa ja mielikuvien muuttamisessa.

Meillä on tällä hetkellä Kainuussa töitä tarjolla paljon ja taitaa olla maan vaikeimmat rekrytointiongelmatkin käsillä. Tulevaisuuteen luottamalla ja positiivisesti eteenpäin katsomalla pärjäämme entistäkin paremmin jatkossa ja sehän on aivan meistä jokaisesta kiinni, kuinka kaupunkimme kehittyy.

Kajaani on 370-vuotias vireä kaupunki, joka elää historiastaan, kulttuurista, hyvistä vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksista, työstä ja toimeliaisuudesta. Nähdään koko Kajaani vahvuusalueena, pidetään huolta kaikista kajaanilaisista sekä toivotetaan kaikki mahdolliset muuttajatkin tervetulleeksi!

Anni Rimpiläinen

Kajaanin kaupunginvaltuutettu

kuntavaaliehdokas (kesk.)