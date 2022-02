Lukijan mielipide: Vihreä siirtymä vie kilpailukyvyn ja ammattiliikenteen ahdinkoon

Kauppalehden (8.2.) pääkirjoitusotsikko:" Vihreä siirtymä kurittaa raskaasti Suomen taloutta."

Pääkirjoituksessa viitataan vahvasti suomalaisen tavaraliikenteen kustannusten nousuun, joka on 400-500 miljoonaa euroa, vuodesta 2021 ja 8 vuoden päästä jo 400-800 miljoonaa euroa. Suomalainen raskas liikenne, autoilijat, autoilevat maaseudun asukkaat maksavat laskun. Kauppa ja teollisuus ulosmittaa kustannusten nousun hinnoissaan, jonka taas kuluttaja maksaa lompakostaan. Lompakko ohenee, ahdinko kasvaa.

Suomessa päätettiin aikanaan toteuttamaan vihreää siirtymää. Samalla päätettiin polttonesteiden jakeluvelvoitteesta, jolla oli tarkoitus edistää uusiutuvan polttonesteiden käyttöä, 18 prosenttia. Tämä velvoite on tarkoittanut myös liikennepolttonesteiden pumppuhintojen kohoamista. Viimeaikainen keskustelu välikysymyksineen eduskunnassa ei ole siten ollut turhaa ja aiheetonta. Jakeluvelvoitteen kasvattaminen vuoteen 2029 mennessä 30 prosenttiin tietää esimerkiksi dieselin pumppuhintaan lisää 12-22 senttiä per litra.

Nyt hallituksen pöydällä ja työlistalla on jakeluvelvoitteen nostaminen 34 prosenttiin. Tästä tulee lisälaskua vielä 5-10 senttiä per litra.

Tämä suuntaus on kestämätön ennen kaikkea ammattiliikenteen (kuorma- ja linja-autot, taksit) kannalta. Koronaepidemia on jo lyönyt edellä mainitut ammattialat kanveesiin ja hallitus on lyömässä lyötyä. Hintoja ei voi korottaa lyhyellä tähtäimellä, joten laskun maksaa yrittäjä ja ammatinharjoittaja.

Siksi ammattidiesel, josta eduskunnassa on puhuttu moneen otteeseen ja toivottu sen ottamista käyttöön, on perusteltua. Se olisi pitänyt toteuttaa jo aikaisemmin, niin kuin monissa EU-maissa on jo tehty.

Ammattidieselin kompensaatiovaikutus hintoihin voi olla merkittävä. Se omalta osaltaan pelastaa ahdingossa olevan ammattiliikenteen ja kilpailukyvyn sekä suomalaisia työpaikkoja.

Polttonesteiden hintakeskustelussa näyttää valitettavasti siltä, että meidän vasemmistojohtoinen hallitus on kädetön tai haluton puuttumaan ongelmaan. Vasemmistopuolueilta ja vihreiltä on turha odottaakaan mitään.

Ihmetystä kuitenkin aiheuttaa, miksi keskusta, joka pitää itseään maaseutua ja yritystoimintaa puolustavana puolueena tyytyy tilanteeseen.

Jaakko Kyllönen

ammattiautoilija

aluevaltuutettu (kok.)

Kuhmo