Lukijan mielipide Voi hyvin Kainuu

Kuinka helppoa onkaan vaalikampanjassa luvata tai vaatia kaikille esimerkiksi terveysasema jokaiseen kuntaan tai maksuton perusterveydenhuolto. Lupausta ei pysty täyttämään yksin yksikään ehdokas tai yksinään mikään puolue. Sen vuoksi on välttämätöntä, että päätöksentekijät pystyvät yhteistyöhön, kuuntelemaan toisiaan, käymään vuoropuhelua ja joustamaan.

Aluevaltuustossa tulee olemaan valtuutettuja useimmista Kainuun kunnista, ehkä kaikista. Kajaanilaisia heistä on noin puolet. Kuntavaalien aikaan panin merkille, että meissä kajaanilaisissa on jonkinmoista isäntähenkeä suhteessa pienempiin kuntiin. Sillä asenteella yhteistyötä ei voi kuitenkaan rakentaa. Pienempien kuntien tarpeet on pystyttävä ottamaan huomioon; jyrätä ei voi.

Empatian, vuoropuhelun ja yhteistyön opettelu on Kainuulle elinkysymys myös pitkällä tähtäyksellä. Nyt puhutaan hyvinvointialueesta, mutta tulevaisuudessa edessä on kuntaremontti, väistämättä. Hyvinvointialueen sujuva toiminta edesauttaa valmistautumista tähän savottaan.

Synnyinkuntani on Hyrynsalmi ja asuinkuntani Kajaani. Lähdin kotikonnuilta hyvin varhain, mutta sydämeni on siellä edelleen. Suurella surulla luin uutisen, että Moisiovaaran koulu – maailman paras kyläkoulu – lakkautetaan.

Tekisi mieli sanoa jotakin päätöksentekijöistä mutta olkoon. Samanlaisia tunteita herättävät meissä kaikissa jo etukäteen mahdolliset kuntakohtaiset sosiaali- ja terveyspalvelujen lakkauttamiset.

Hyvinvointialueella pitää hoitaa vain sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastustoimi. Muiden tehtävien tavoittelu hyvinvointialueelle on haihattelua. Ne eivät kompensoi alueen pientä asukasmäärää. Ja päinvastoin kuin ajatellaan ne eivät takaa alueen itsenäisyyttä.

Sitä ei takaa myöskään selvittelyn alla oleva maakuntavero. Kainuu ei tarvitse korkeiden kuntaveroprosenttien kylkeen erittäin korkeaa maakuntaveroprosenttia. Se olisi myrkkyä alueen houkuttelevuudelle. Mikään tasausjärjestelmä ei poistaisi verovelvolliselle näkyvää ja maksuunpantavaa maakuntaveroprosenttia.

Hyvinvointialueiden palvelujen minimitason pitää olla koko maassa sama. Se edellyttää, että tasosta säädetään lainsäädännöllä, ei aluekohtaisilla päätöksillä.

Valtiolta tuleva rahoitus pitää käyttää tehokkaasti palveluihin, ei hallintoon. Olin nuorempana innokas Kainuun läänin kannattaja, mutta pitkä kokemus aluehallinnon toiminnasta maassa on opettanut sen, että hallinnon avulla Kainuu ei pitkälle pötki.

Ismo Heikkinen

aluevaaliehdokas (vas. sit.)

Kajaani