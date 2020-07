Lukijan mielipide: Voimmeko kaikki olla vaan ihmisiä ja ihmisiksi?

Hieman viiveellä ehdin lukemaan Kainuun Sanomien kolumneja ja löysin sieltä kaksi kolumnia (30.6. Hallitus valitsi intersektionaalisen kirosanan, Anne Salminen ja 28.6. Väärät aseet taistelussa eriarvoisuutta vastaan, Niko Kemppainen), jotka mielestäni tarvitsevat kommentointia.

Molemmat kirjoitukset nostavat vahvasti esiin hallituksen uuden tasa-arvo-ohjelman ja erityisesti sieltä käsitteen "intersektionaalinen feminismi". 30.6. kolumnissa jopa väitetään käsitteen olevan ohjelmassa. Kun lukee ohjelman alusta loppuun sitä ei sieltä löydy. Tasa-arvo-ohjelmassa puhutaan intersektionaalisuudesta mutta siinä ei käytetä sanaa feminismi.

Molemmissa kolumneissa vähätellään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden merkitystä. Suomessa on ollut voimassa jo vuodesta 1986 lähtien tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki vuodesta 2004. Lain noudattaminen ei liene mielipidekysymys.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -käsitteiden ero perustuu suomalaiseen lainsäädäntöön. Tasa-arvolaki koskee sukupuolten tasa-arvoa. Laissa vaatimuksena on syrjinnän kielto ja tasa-arvon edistäminen. Laki koskee sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa tasa-arvoa.

Yhdenvertaisuuslain vaatimuksena on syrjintäkielto ja yhdenvertaisuuden edistäminen iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Mitä intersektionaalisuudella tarkoitetaan?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Tasa-arvotiedonkeskus määrittelee intersektionaalisuuden kuvaavan sitä, miten ihmisen asemaan yhteiskunnassa vaikuttavat sukupuolen ohella monet muutkin erot, kuten yhteiskuntaluokka, ikä, alkuperä ja seksuaalinen suuntautuminen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että henkilö voi tulla syrjityksi ei pelkästään sen vuoksi, että on nainen tai mies, vaan vaikkapa siksi, että on tietynikäinen nainen tai mies tai tietynikäinen maahanmuuttajataustainen nainen tai mies, jolloin syrjiviä tekijöitä on jo useampia.

Keskustelu siitä, onko tarpeen puhua Suomessa tasa-arvosta tai yhdenvertaisuudesta vuonna 2020 on aika erikoinen. Vaikka Suomi on tasa-arvollaan edennyt monin askelin, meillä on vielä pitkä matka sen saavuttamiseen. Kuten yhteiskunta, myöskään tasa-arvon tila ei ole stabiili vaan jatkuvasti muuttuva. Siksi se vaatii jatkuvia toimenpiteitä, joita on mm. koottu hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan.

Esimerkki. Syrjäytyminen on ongelma, josta puhutaan paljon ja sen ehkäisyyn laitetaan paljon resursseja. Siihen liittyy myös paljon stereotypioita kuten syrjäytyneet ovat enimmäkseen miehiä, heillä on huume/alkoholiongelmaa jne. Onpa joskus sanottu, että syrjäytyneen tunnistaa siitä, että hän on tummiin pukeutunut huppupäinen mies.

Syvempi tarkastelu sukupuolien ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta tuottaa tietoa, josta eniten hyötyvät syrjäytyneet tai sen vaarassa olevat, mutta myös resursseista vastaavat tahot. Tästä meillä on näyttöä. Piakkoin julkaistaan selvitys, joka on kajaanilaisen KoulutusAvain OYn ja Lapin yliopiston yhteistyössä toteuttama. Siinä on selvitetty syrjäytymistä Kainuussa ja Lapissa nimenomaan sukupuoli- ja yhdenvertaisuusnäkökulmista ja selvitys osoittaa sukupuolella olevan merkitystä.

Kainuu ja erityisesti Kajaani ja Suomussalmi ovat Suomessa sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen edelläkävijöitä erityisesti kouluissa. Kajaanin perusopetus on tehnyt koulukohtaiset toiminnalliset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ja Kajaanin kaupunki henkilöpoliittisen ja toiminnalliset suunnitelmat.

Tasa-arvoasia ei ole mielipidekysymys vaan se on lakiin perustuva ja ihmisoikeuskysymys. Siihen meitä velvoittaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus.

Toimittajan toteamukseen, että pelkkä ihmisenä olo saisi riittää totean, että olemme ihmisiä mutta sen lisäksi meillä on sukupuoli, jonka jokainen saa määritellä itse. Me olemme jostakin kotoisin, me olemme jonkin ikäisiä, meillä on koulutusta jne. Kaikki ne vaikuttavat ja sillä on merkitystä.

Marja-Leena Haataja

tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija

Kajaani