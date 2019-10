Lukijan mielipide: Waltti ja viisaat virkailijat - ''Minut ohitti linja-auto, jonka aikataulua ei näkynyt matkakeskuksessa''

Katsastin Kajaanin uuden matkakeskuksen, jota näin satunnainen matkailija nimittää linja-autoasemaksi. Komea on ja siisti.

Aikatauluja lueskelin etsien kotiin päin menevän auton aikataulua. Eipä löytynyt sisältä eikä ulkoa, joissa molemmissa komeili sähköiset digitaulut, kuin lentokentällä. Päättelin siis, että meille päin menevä auto oli lakkautettu. Jatkuvasti kuulee ja huomaakin, että autoja jää pois milloin miltäkin linjalta.

Siispä nousin varttituntia aikaisemmin lähtevään autoon, joka kuljetti minut kuitenkin kotiin päin, ei lähelle vaan jätti viiden kilometrin päähän. Kävelymatkaa jonkun verran tuli. Autossa istuessa tuli tuttavan kanssa puhetta minun matkastani ja sanoin, että se meille päin menevä auto on vissiinkin lakkautettu, kun missään ei näy aikataulua.

Puheisiimme vastasi eräs paikalla oleva, joka kertoi, että jotkut liikennöitsijät eivät saa laittaa aikataulujaan näkyviin, viranomaiset (ely) kieltää sen. Vain niin sanotut walttiautot saa ilmoittaa asemalla olevissa tauluissa! Waltti autot kulkee valtiovallan suojeluksessa ja saavat tuet ja siunaukset toimiinsa. Nämä muut liikennöitsijät, jotka eivät saa tukia, vaan toimivat omillaan ja tunnistavat eläkeläisetkin, eivät saa edes julkistaa lähtölaiturilla aikatauluaan. Uskomatonta mutta totta.

Kummallisinta tässä on vielä sekin, että nämä walttiautot ei tunne eläkeläisiä, vaan heidänkin on maksettava "aikuisen" maksu. Menomatkan kaupunkiin pääsin omasta tienhaarasta 5 eurolla. Ei ollut walttiauto silloin. Tässä walttiautossa paluumatkan jouduin maksamaan 7 euroa 80 senttiä ja vielä sen päälle kävelemään viisi kilometriä.

Liikennöintiä on , mutta harvemmin kulkeva ei tiedä aikatauluja. Uskoin tietenkin komeita tauluja asemalla ja toimin niiden mukaan. Mielessä pyöri piruja jos muitakin sarvipäitä, kun tallustelin tien reunaa kotiin päin. Mikä kummajainen on tämä waltti, jonka aikataulut saa näkyä ja joka rokottaa matkoista pienituloisinta kansanjoukkoa, kun taas toiset liikennöitsijät huomaavaisesti antavat pienen alennuksen eläkeläisille? Siihen olisi mukava saada selkokielinen tieto. Näin supistetun kansakoulun kasvatti ei tätä ymmärrä.

Ehkäpä ex-liikenneministeri antaisi yksinkertaisen selkokielisen informaation, mikä tämä systeemi on. Ja kenen idea on, ettei kaikkia säännöllisesti liikennöivien aikatauluja saa olla näkyvillä? Eikä olisi enemmän kansalaisia palvelevaa, jos aikataulut olisi tasapuolisesti näkyvillä. Verovaroillahan uusi asemakin on perustettu.

Näitä ajatuksia mielessäni taapersin kotiin päin, ja jossakin vaiheessa minut ohitti sinne samaan suuntaan menevä linja-auto, jonka aikataulua ei näkynyt missään linja-autoaseman tauluissa.

lonkkavaivainen syrjäkyläläinen raahustaja

Martta Kemppainen