Lukijan mielipide: Yhteisvastuu ja koronan hillitseminen

Kajaania koskevat rajoitustoimenpiteet puhuttavat tällä hetkellä kansalaisia. Käydään keskustelua siitä, onko rajoitustoimenpiteet oikein suunnattuja, oikeudenmukaisia, mikä rajoitusten vaikuttavuus on erityisesti koskien liikuntaa, urheilua ja muuta harrastetoimintaa. Onko rajoitustoimenpiteet perusteltuja, kun sairaalahoidossa ei ole asiakkaita eikä tiettävästi epidemiaan kuolleitakaan ole.

Käydään keskusteluja siitä kuka, missä, milloin ja miten on voinut tai voi saada tartunnan. Rokotuksen jo saaneet näyttävät ajattelevan, että on kohtuutonta rajoittaa heidän toimintaansa, kun emme me enää sairastu, emme levitä, emmekä liiku niissä piireissä, missä virus leviää.

* * *

WHO on todennut Covidin maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Suomessa on hybridistrategia Covid-19-epidemian torjumiseksi ja sille on laadittu toimintasuunnitelma, jota kaikkien viranomaisten ja päätösvaltaisten elinten tulee noudattaa.

Covid-19 on nopeasti leviävä ja muuntautuva virus, jolloin olennaisinta on leviämisen ehkäiseminen. Siksi tärkeänä kriteerinä on ja tulee olla tartuntojen määrä – ei sairastavuus, hoidon tarve, tai kuolleisuus.

* * *

Onneksemme rokotteet on saatu kehitettyä ja rokotukset käyntiin alkaen kriittisistä ikäryhmistä ja henkilöistä edeten koko kansan rokottamiseen mahdollisimman nopeasti.

Näin olemme voineet minimoida sairaalahoidon tarpeen, kuolleisuuden tautiin ja pienentää tartunnan saaneiden oireita.

Kenellekään viranomaiselle tai toimielimelle ei ole annettu, eikä Suomen laki salli, minkäänlaisia valtuuksia määrittää ihmiselolle hintalappua, missä voitaisiin sallia tietty määrä kuolleisuutta, vakavaa sairastavuutta tai oireilua ja mikä voisi olla rajoitustoimenpiteiden kriteereinä.

Viranomaisille on annettu velvoite torjua kansalaisiamme uhkaava epidemia ja huolehtia kansalaisistamme.

* * *

Olen iloinen siitä, että meitä suomalaisia yhdistää etiikka ja moraali, missä ihmisarvoa tai -eloa ei erilaisteta. Ihmishengelle ei lasketa hintaa. Tähän pohjautuen olemme torjuneet kaikki aiemmatkin taudit: tuhkarokko, isorokko, sikotauti, polio jne.

Tähän jokaisen ihmisarvon tunnustamiseen pohjautuu myös meidän hyvinvointimme, kansakoulu, peruskoulu, hammashuolto jne. Näin olemme voineet turvata jokaiselle syntyvälle lapselle menestymisen mahdollisuudet riippumatta hänen taustoistaan tasavertaisena kanssaihmisenä. Olen ylpeä tästä suomalaisuudesta, minkä koen olevan meille yhteistä yli poliittisten puoluerajojen.

Ne toimenpiteet, mitä kukin viranomainen ja toimeenpaneva elin voi ja tulee tehdä kussakin tilanteessa, on tarkoin määritetty, ja toimissa tulee noudattaa Suomen lakeja ja asetuksia. Se ei mahdollista erivapauksia kansalaisille.

Parasta mitä voimme tehdä, on jokaisen ottaa rokotukset niin pian kuin mahdollista. Rokotteita riittää, ja siihen on varattu resursseja.

Koronasta tullee yksi muiden joukossa pysyvä virus, minkä kykenemme hillitsemään rokotteilla tulevaisuudessa.

Hannu Suutari

yrittäjä, kaupunginvaltuutettu (kok.), Kajaani