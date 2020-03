Lukijan mielipide: Yksikään lapsi ei saa nähdä nälkää, ja kouluruokailusta on siksi huolehdittava

Ensimmäisenä maana maailmassa Suomi päätti tarjota koululaisille maksuttoman kouluruoan. Keskellä sota-aikaa, vuonna 1943, säädettiin laki kouluruoan tarjoamisesta koululaisille maksutta. Päätöksellään eduskunta määräsi kansakoulut tarjoamaan koululaisille lämpimän lounaan.

Viime viikolla koulut ovat sulkeneet oviaan. Maa on poikkeustilassa ja suuri osa koululaisista käy koulua kotona. Opettajat tekevät parhaansa antaessaan oppilaillaan tehtävät, etäopetusta ja henkilökohtaista ohjausta.

Monet kunnat ovat tehneet esimerkillisiä linjauksia kouluruoan tarjoamisesta. Tämä tehdään tinkimättä lasten ja kaikkien kansalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Me tiedämme, että osalla Suomen lapsista koululounas on päivän ainoa lämmin ateria. Poikkeusoloissa on huolehdittava tukea tarvitsevista. Yksikään lapsi ei saa nähdä nälkää.

Kannustamme kuntia pitämään huolen lasten kouluruokailusta myös poikkeusolosuhteissa. Niin olemme tehneet aiemmin, niin on tehtävä nytkin. Kuntien vastuulliseen toimintaan on luottaminen.

Mirka Soinikoski

Tuomas Kurttila