Lukijan mielipide: Yrittäjät uudistaisi yleissitovuutta

Kainuulainen vaikuttaja Markku Oikarinen (sd.) tulkitsi Kainuun Sanomissa (22.9.) Yrittäjien kantoja paikalliseen sopimiseen tavalla, joka vaatii tarkentamista.

Oikarinen väittää, että olisin vaatinut yleissitovuuden poistamista.

En vaadi yleissitovuuden poistamista vaan uudistamista. Pidän tärkeänä, että vastakin on minimiehdot, joiden alle ei voi sopia. Olisi luontevaa ja reilua, että esimerkiksi minimipalkka olisi kirjattu lakiin ja olisi sama alasta riippumatta.

On vaikea perustella, miksi eri alojen välillä on erilainen minimipalkka ja osa työntekijöistä on kokonaan minimipalkan ulkopuolella. Tällä hetkellä Suomessa on lähes 200 000 työntekijää minimipalkkasäätelyn ulkopuolella.

Haluamme, että tämän hallituksen aikana työehtosopimusten mahdollistama paikallinen sopiminen tulisi myös yleissitovan kentän noin 50 000 yrityksen saataville. Tällä hetkellä se on voimakkaasti rajattua työelämän lakeihin kirjattujen sopimisen kieltojen vuoksi.

Tältä osin kantamme vahvistaisi työehtosopimusjärjestelmän roolia, koska se toisi sopimuksiin kirjatun liikkumatilan myös järjestäytymättömille yrityksille.

Yrittäjiin kuuluu noin 50 000 työnantajayritystä. Olemme jäsenmäärältämme selkeästi Suomen suurin työnantajajärjestö. Osa jäsenistämme on myös työnantajaliittojen jäseniä. Valtaosa noudattaa työehtosopimuksia yleissitovuuden perusteella. Osa kuuluu vapaaseen kenttään, joka toimii työehtosopimusjärjestelmän ulkopuolella.

Yrittäjät haluaa, että kaikki yritykset ja työntekijät olisivat lain edessä yhdenvertaisessa asemassa riippumatta siitä, ovatko liittojen jäseniä tai eivät.

Oletan, että Oikarinenkaan ei kannata järjestelmää, jossa liiton jäsenyys antaa yritykselle ja työntekijälle etuoikeutetun aseman suhteessa muihin. Se olisi vastoin yhdenvertaisuuden periaatetta, joka on ainakin ollut myös työnväenliikkeen keskeinen arvo.

Mikael Pentikäinen

toimitusjohtaja

Suomen Yrittäjät