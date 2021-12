Lukijan mielipide: Yritykset mukaan sote-valmisteluun

Aluevaalien lähestyessä keskustelu sote-palvelujen tasosta kiihtyy. Keskustelu aaltoilee, miten julkiset sote-palvelut hoidetaan eri Kainuun kunnissa.

Yksityiset kainuulaiset sote-yritykset on unohdettu tässä keskustelussa lähes kokonaan. Moni sote-alan yrittäjä on varmasti huolissaan oman liiketoimintansa tulevaisuudesta. Eikä aiheetta.

Kainuussa on lähes 200 sote-alan yrityksiä ja ne työllistävät noin 600 ammattilaista. Valtakunnallisesti alan yrityksiä on yli 18 000, joista 95 prosenttia on mikro- ja pienyrityksiä ja kotimaisessa omistuksessa.

Kun yksityistä sektoria syyllistetään moraalittomina monikansallisina toimijoina, faktat puhuvat toista. Kainuunkin sote-alan yrityksistä valtaosa on yrittäjävetoisia, joissa yrittäjä itse toimii suorittavassa työssä osana työyhteisöä. Tämän lisäksi yrittäjät työllistävät sote-alan ammattialisia varmistaen monen kainuulaisen perheen toimeentulon. Yrittäjät eivät siis ole huolissaan vain omasta toimeentulostaan, vaan myös työntekijöiden – siis työkavereidensa - perheiden toimeentulosta.

Sote-uudistuksessa valtakunnallisesti korostetaan julkista palvelutuotantoa. Kainuun hyvinvointialue voi kuitenkin itsenäisesti ottaa sote-yritykset mukaan palvelujen tuottajiksi.

Kainuun kannattaakin kuunnella tässä asiakkaita, missä asiakkaat haluavat saada hoitoa ja palvelua. 71 prosenttia suomalaisista haluaa, että julkisten palvelujen lisäksi tuottamisessa käytetään myös yksityisiä palvelun tuottajia. 62 prosenttia suomalaisista haluaa, että palvelusetelin käyttöä lisätään.

Kainuun sotessa on jo vuosia aina todettu, että oma tuotanto on aina edullisempaa. Kuitenkaan tasapuolista vertailua kustannuksista ei ole tehty.

Uudella hyvinvointialueella pitää pystyä tekemään yhteinen ja läpinäkyvä kustannuslaskentajärjestelmä. Palvelusetelin arvo pitää määritellä siten, että sekä yksityinen, että julkinen palveluntuottaja pystyvät palvelun tuottamaan. Tällä hetkellä esimerkiksi Pirkanmaalla sairaanhoitopiirin kustannukset ovat 30 prosenttia korkeammat kuin määritelty palvelusetelin arvo.

Kaikkien tavoite on varmasti toimivat ja parhaat palvelut kainuulaisille. Jo nyt valmisteluvaiheessa pitäisi ottaa kaikki palveluntuottajat mukaan. Annetaan luovuudelle tilaa. Terve kilpailu ja useat tuottajat tuovat uusia ideoita ja toimintatapoja.

Kainuun uuden hyvinvointialueen valmisteluryhmät eivät saa unohtaa sote-alan yrittäjiä uudistuksessa.

Miariikka Tervonen

yrittäjä, aluevaaliehdokas (kok.)

Kajaani