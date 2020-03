Lukinan mielipide: Maaseutu pitäisi nähdä meidän aarteenamme

Asiaa kirjoitit Signe Huttunen (KS 13.3.).

Mutta mikä Suomea oikein vaivaa, kun se ei ymmärrä sitä, mikä aarre meillä maaseudussa on? Jos asia olisi ymmärretty ajoissa, niin meillä olisi jo nyt toimivampi yhteiskunta koronaviruksen ja muidenkin katastrofien varalta.

Samalla konseptilla ratkaistaisiin myös monia muita "päälle kaatuvia" ongelmia. Vanhustenkin asiat saataisiin kuntoon jopa nykyistä pienemmin kustannuksin.

Keväällä 1995 Kunnallisasiain kehittämissäätiö järjesti ideakilpailun kuntien kehittämiseksi. Osallistuin ko. kilpailuun Uuraisten kunnan myötävaikutuksella.

Ideani ytimenä oli yhdistää tasokas, nykyaikainen, kestävään kehitykseen, asumisen taloudellisuuteen sekä kauniiseen luonnonympäristöön liittyvä eri ikäisten asumismuoto, josta syntyisi kohdekuntaan ikään kuin "ympärivuotinen siirtolapuutarha".

Toteutuessaan tällaiset "siirtolapuutarhat" synnyttäisivät kohdekunnan haja-asutusalueille pysyvää tai tilapäistä asumista, yhteisöllisyyttä ja jopa erilaista yritystoimintaa. Näkemykseni mukaan tällainen alue tulisi toteuttaa pääosin yksityisellä pääomalla ilman tarpeetonta ja hanketta jarruttavaa byrokratiaa, jolloin halukkaita tulijoitakin olisi riittävästi.

Ennen edellä mainittua kilpailua olin rakentanut pari omakotitaloa, joista ensimmäinen niin sanottu tyyppitalo opetti ainakin sen, miten ei pidä rakentaa.

Toisessa halusin käyttää omia ideoitani siinä määrin, että paikallinen rakennusvalvonta totesi, ettei semmoista saa rakentaa siksi, että se kerää kosteutta.

Erinäisten vaiheiden jälkeen rakenne sai kuitenkin hyväksynnän. Nyt, kun talossa on asuttu liki 30 vuotta, on osoittautunut, että se, mikä oli koitua rakentamisen esteeksi, on ollut rakennuksessa parasta.

Eli tarinan opetus oli se, että parasta rakennustapaa ei ole vielä keksitty.

Vieläkin tekisin jotain toisin, mutta ikä ei taida sellaiseen enää riittää.

Paavo Lievonen

ent. yrittäjä, eläkeläinen

78-vuotias

Jyväskylä