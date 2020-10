Lukinjan mielipide: Hyvä Hyrynsalmi!

Hyrynsalmelta löytyivät puukonteon mestarit, kertoo otsikko ( KS 22.10.), ja juttu esittelee kaksi nuorta puukkomestaria, Veeran ja Tuomaksen. Hyryltähän ne mestarit ovat löytyneet jo kauan.

Tommi-puukkoja on taottu Hyrynsalmella ja sitten muuallakin Kainuussa alkaen 1800-luvun lopulta, eikä perinne ole katkennut. Sitä on vaalittu niin Komulanvaaralla kuin myöhemmin kansalaisopiston puukkopiireissä ja yläkoulun opetussuunnitelmassa. Esine on arvoisellaan paikalla myös Kansallismuseossa.

Olipa hyrynsalmelaisten takojien puukkopaja paras vetonaula myös Senaatintorilla vuonna 1994, kun Kainuu pääkaupungissa esittäytyi. Kilkatusta tuli kuuntelemaan myös presidentti, jolle nyt jo edesmenneet sepät Ahti ja Heikki luovuttivat Tommin. Ahtisaari töksäytti, ettei sotilaalle saa antaa asetta, mutta takojilla oli hyvä vastaus: - Puukko annetaankin ystävälle. Minunkin kallein Hyrynsalmen muistoni on pieni ja siro Tommi, jonka sain Mikkos-Erkiltä lähtiessäni Hyrynsalmelta oman ahjoni sammuttua siellä.

Aivan vastaavalla tavalla kuin Tommi-perinne, elää myös hyrynsalmelainen kansanmusiikki, jonka kirkkain tähti on Ressan Lassi . Hänen mentyään manan majoille soitteet elävät edelleen Hyrynsalmen nuorten pelimannien ohjelmistossa ja nyt ne ovat saaneet afrikkalaisen lisämausteen Sakari Kukon ansiosta.

Tommi-perinne samoin kuin Ressan Lassin kansanmusiikki ovat aitoa omaleimaisuutta ja juurevuutta.

Kun nyt on muodikasta rakennella kunnille imagoja ja brändejä, Hyrynsalmi kelpaa loistavaksi esimerkiksi siitä, että kaiken julkikuvan kiillottamisen on perustuttava olemassa oleviin ja aidosti paikkakunnan asukkaiden elämään kuuluviin tosiasioihin.

Marja-Stiina Suihko

Hyrynsalmen kansalaisopiston rehtori vv 1988-2000