Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa Kajaanissa opittua: On tärkeää osata pitää hyvä puhe, mutta ei joutua sen pauloihin

Äänestäminen on helpoin ja paras tapa vaikuttaa asioihin. Tämä oppi jäi käteen Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksesta Kajaanissa.

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokous on aikataulusta myöhässä. On ollut paljon äänestyksiä. Viimeksi on äänestetty ensimmäisestä varapuheenjohtajasta, ja ennen äänestystä jokainen ehdokas sai pitää pienen vaalipuheen.

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi on juuri valittu…