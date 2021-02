Luonnonperintösäätiö suojelee rantametsää Vuokkijärveltä Suomussalmella

Luonnonperintösäätiö on hankkinut suojelualueeksi reilun kahdenkymmenen hehtaarin kokoisen rantametsän Vuokkijärven Niemenkankaalta Suomussalmelta.

Niemenkangas on säätiön seitsemäs suojelualue Kainuussa. Säätiö osti alueen yksityishenkilöltä 67 000 eurolla puun arvioidulla markkinahinnalla. Suojeluun johtanut kauppa syntyi omistajan aloitteesta.

Suojelualue on osa entistä Vuokiniemen tilaa, joka autioitui 1960-luvulla aloitetun voimakkaan säännöstelyn seurauksena. Säännöstelyyn liittyvä Vuokkijärven vedennosto on tehnyt Niemenkankaasta saaren.

Luonnonperintösäätiön suojeluasiantuntija Ari-Pekka Auvisen mukaan Niemenkankaan saaressa sijaitseva 160-vuotias männikkö on uinunut koskemattomana läpi historian.

– Yhteys Oulujokeen on vaikuttanut suuresti Vuokkijärven kohtaloon. Niemenkankaan suojelualueella näkyy Ylä-Kainuun historia monella tavoin. Rannalla on Museoviraston rajaama kivikautinen asuinpaikka, jonka säännöstelyn aiheuttama rantojen eroosio paljasti, Auvinen kertoo.

Luonnonperintösäätiöllä on Kainuussa tällä hetkellä seitsemän suojelukohdetta.

Suomussalmen Vuokkijärvi yhdistyy Emäjoen kautta suureen Oulujoen vesistöön yhtenä sen itäisimpänä ulokkeena.

Auvisen mielestä Niemenkankaan suojelualue on kainuulaista alkuperäistä mäntykangasta puhtaimmillaan. Osa männyistä on keloutunut tikkojen ja leppälinnun pesäpuiksi, osa jatkaa kasvuaan todennäköisesti vielä satoja vuosia.

– Lähistöllä on ollut suuren petolinnun pesä, mikä on rajoittanut käyttöä. Alue on jäänyt unohduksiin ja hakkaamatta.

Luonnonperintösäätiö on tehnyt jo päätöksen toisenkin alueen suojelusta Suomussalmella. Kyseessä on lähes 60 hehtaarin alue.

Lisäksi Luonnonperintösäätiö on halukas ostamaan Hyrynsalmen seurakunnalta metsää suojeluun Nurmivaaralta. Seurakunta on tehnyt joulukuuss apäätöksen, että aluetta ei hakata. Päätös mahdollisesta suojelusta on edessä kevään korvilla. Ehdolla ovat vanhojen metsien suojelun Metso-ohjelma tai Luonnonperintösäätiö.

Nurmivaara sijaitsee noin 2,5 kilometriä Viitostieltä Moisiovaaran suuntaan Rantokylässä.