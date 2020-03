Luonnossa voi liikkua virusvapaasti, muistuttaa Erkinpolun Erkki

"Yhtenä talven harvinaisena pakkaspäivänä Erkki kiersi polkua ja löysi sieltä kaverin, joka taatusti ei tartuta viruksia."

Näin kirjoittaa Erkki Kemppainen , Erkinpolun Erkki.

Hän vinkkaa, ettei ihmisten suinkaan tarvitse lukita itseään kokonaan sisätiloihin, vaan he voivat liikkua koronavapaasti luonnossa. Kajaanin kaupungilla on useita luontopolkuja, jotka ovat avoinna talvellakin. Näistä yksi esimerkki on noin 3,5 kilometrin mittainen Erkinpolku Kuurnassa. Reittiä voi halutessaan pidentää tai lyhentää valitsemalla jonkun lisälenkin tai oikopolun. Erkinpolun varrelta löytyy myös laavu, jonka äärellä voi nauttia nuotiomakkarat.

"Viimeksi kävin siellä muutama päivä sitten, niin erinomaista oli kulkea. Siellä on ajettu läskipyörällä ja Antikaisen Antti on vetänyt autonregasta, joten polku on leveäkin."

Kemppaisen mukaan luontopolku voi säästä riippuen olla paikoin liukas tai märkä. Liikkuminen onnistuu silti, kun jalassa ovat keliin sopivat kengät. Kaveriksi talviseen metsäluontoon voi ottaa koiran.

"Kun laduilla kerrotaan, että kävely ja koirien ulkoiluttaminen on kielletty, niin minä laitoin tauluun, että Erkinpolulla kävely ja koirien ulkoiluttaminen on sallittu myös talvella", Kemppainen nauraa.

Erkinpolun lähtöpaikka löytyy Heinisuontien pohjoispuolelta, Kuurnan valaistulta pururadalta. Pysäköintipaikalta on laavulle noin kilometrin matka.