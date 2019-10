Kainuun k unnat haluavat vaihtaa sote-johtajan luottamuspula takia - Ahopelto ei kommentoi

Kainuun kunnat pyytävät sote-hallitusta kutsumaan koolle ylimääräisen soten yhtymävaltuuston. Pyynnön taustalla luottamuspula Kainuun sote -kuntayhtymän johtajaan Maire Ahopeltoon .

Pyynnön esittivät Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teuvo Hatva torstaina tiedotusvälineille lähettämässään tiedotteessa.

Kainuun kuntien taloudellinen tilanne on vakava. Kunnat ovat tilanneet ulkopuolisen arvion Kainuun soten toiminnasta. Arvioinnissa on selvitetty taloutta, johtamisjärjestelmää, palveluja sekä kuntien ja soten rajapintoja. Kaikissa mainituissa osa-alueissa on ilmennyt ongelmia.

Omistajakuntien kuntien- ja kaupunginhallitukselle on valmisteltu esitys, jonka perusteella kutsuttaisiin koolle ylimääräinen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto. Kunnat päättävät hallituksessaan asiasta omien kokousaikataulujensa mukaisesti.

Perussopimuksen 9§ mukaan ylimääräinen yhtymävaltuusto on pidettävä, jos jäsenkunta kirjallisesti sitä vaatii tietyn asian käsittelyä varten. Perusteena koollekutsumiseen on, että kuntayhtymän johtaja ei nauti kuntien luottamusta.

- Minulla ei ole mitään tietoa kokouksen koolle kutsumisesta, sote-johtaja Maire Ahopelto kertoi Kainuun Sanomille hetki sitten. Hän ei halunnut kommentoida asiaa mitenkään tässä vaiheessa.

Sote-hallituksen puheenjohtaja Tapani Kemppainen (kesk.) sanoi, ettei kuntien reaktio sinällään tullut hänelle yllätyksenä.

- Olenhan minä kaikenlaisia kuiskeita ja keskusteluja nähnyt ja kuullut.

Itse tilanteeseen hän ei halunnut ottaa kantaa. Sote-hallitus kokoontuu ensi keskiviikkona. Kuntien esittämä vaatimus ylimääräisestä soten yhtymävaltuuston kokouksesta tullee kokoukseen ylimääräisenä asiana.

