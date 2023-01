Luottokorteissa on eroja, mutta ei kuitenkaan mahdottomuuksiin asti

MAINOS - TALOUTEEN.COM

Luottokortit mielletään halvaksi, eikä todellakaan turhaan - niitä ei kuitenkaan voi suoraan tai absoluuttisesti sanoa halvaksi.

Miltein jokaisella täysi-ikäisellä suomalaisella on luottokortti (tai alaikäisellä rinnakkaiskortti) ja toivottavasti suurimmalla osalla korottomalla maksuajalla varustettu sellainen. Silloin se nimittäin on 'halpa', toki oletuksella, että tämä 0 %-korollinen aika käytetään hyödyksi.

Niitä nimittäin riittää ja melkein kaikki antavat ainakin sen 30 vuorokauden ajan korotonta laina-aikaa, jotkut jopa 50 tai 60 vuorokautta, joista norjalaisia huippukortteja voisi helposti nostaa esiin, erityisesti arvostelun Norwegian pankin kortista ja asiantuntijoiden esittelyn sen lainoista.

Näiden menekki kun on ollut valtavaa ja nyt omistajakin on vahvempi ja vakavaraisempi, joka näkyy siinä, että pankin luottoluokituksen nostosta on puhuttu jo yleisesti.

Pikavippien lainakorot eivät ole edes niin hävyttömät, kun vertaa luottokortteihin

Itse asiassa tavallinen pikalaina voi tulla jopa halvemmaksi, sillä niiden maksimikorko (enimmäis viitekorko vuodessa) saa olla 19,99 % vuodessa (tai 20%, mutta kenellekään se ei ole kirjoitushetkellä tasan 20 prosenttia), mutta kaikilla palveluilla se ei ole edes sitä.

Hyvä puoli tässä on, että lainapalvelut eivät enää edes pyri tarjoamaan luottoa sillä aivan maksimi korkoprosentilla.

Korko on siis nimelliskoron puolesta jossain 17,25 - 19,55 % tuntumassa viimeisten tutkimusten mukaan, kun lähteenä on ollut: Pikavipit.org , ja keskimääräinen korko on ~19%. Pankkien ja kaikkien rahoituksen tarjoajien ehdottomaan kulumaksimiin pyrkiminen on siis vain yleinen harhaluulo vanhoilta ajoilta, kun kaikki oli kallista.

Tämä siis koskien vain luottoja, sillä esimerkiksi luottokorttien todelliset vuosikorot nousevat helposti yli 20 (mutta vain vähän), jos korotonta luottoaikaa ei käytetä. Mistään massiivista numeroista siltikään puhuta, mutta yli tämän mennään joka tapauksessa. Tämä on ihan lainkin nojalta sallittua eli tätä ei kannata tulkita punaisena korttina.

Huomatkaa, että korottoman luottoajan käyttäminen on luottokortin pointti ja sitten luotollinen ("osa maksuaika"), on hätävarana.

Korko ei ole kovinkaan suuri siinäkään tapauksessa, ei edes kun vertaa kalleinta korttia halvimpaan.

Emme silti suosittele tietenkään kalleinta, joka lienee (11/2022 hinta) korko laskelmalla Nordea Finance Oyj:n myöntämä Tuohi Mastercard kortti.

Kaikki ei ole siis automaattista sitä, että pankki on halvin, joka on yhä vanha olettamus.

Vakuudellisten lainojen kohdalla, kun summat ovat jotain toista luokkaa 50 000 - 100 000 euroa tai yli, on asia varmasti täysin eri, eikä tähän ole näkökentässä mitään muutoksia.

Hyödynnä luottokorttien kaikki edut valitsemalla itsellesi sopiva

Tai ennen kuin hyödynnät yhtään mitään, tutki mahdollisia etuja ja mieti, mikä on sinulle paras. Oletko matkaaja, tarvitsetko ilmaista vakuutusta? Oletko kenties valmis maksamaan esimerkiksi Amex Platinumista sen 65 euron (01/2023 hinta) kuukausihintaa?

Haluaisitko juuri sen Visa-ominaisuuden kortin vai sittenkin Mastercardin? Haluatko suuren luottorajan vai riittääkö pari tonnia?

Ei ole mitään väärää valintaa, suurin osa haluaa ilmaisen luottokortin mahdollisimman pienillä kuluilla ja turvautuu luottoon vain hätätapauksissa. Tätä varten luoton käyttäminen on järkevää.

Etuja on paljon - niin on korttejakin:

● Matkaajan edut: matkavakuutukset,

● lentokenttien lounge-edut luxus matkaajalle tai työssään mannerten välejä reissaaville,

● CashPoints tai CashBack bonukset,

● muut erilaiset pistejärjestelmät,

● hinta- ja tuoteturva vakuutukset,

ja pitkä lista muita. Paras on kuitenkin pitkä koroton maksuaika ja kortti, jonka mukana ei tule mitään juoksevia kuluja koskaan, eikä siinä ole avausmaksua.

Jos haluat maksaa luotolla, kannattaa perehtyä vaikka esimerkiksi Suomen Pankin maksamiseen ja sopimuksiin yleisesti. Monelle tämä ei ole tarpeen, mutta yleinen talousosaaminen on kuitenkin selvästi vielä osalla hukassa.

Suomen pankin tietopankista löydät valtavasti tietoa tiiviisti helposti luettavassa ja ymmärrettävässä muodossa.

Mikä sitten oli se halutuin, paras tai halvin kortti viime vuonna?

Vuosi on vaihtunut tosiaan, jos joku ei vielä huomannut ja edelleen tähän paljon kysyttyyn kysymykseen on äärettömän vaikea vastata .

Halvinta ja parasta kysytään kyllä, mutta joudut valitettavasti tekemän oman korttiyhteenveton ja juurikin miettimään edellisen kappaleen asiat läpi.

Toiselle paras voi olla toiselle taas hirvittävän kallis ja halvan kortin etsijä saattaa irvistää molemmille.

Hyvänä esimerkkinä vaikka kalliimmat Amex-luottokortit, joissa on vähintään suolaiset vuosimaksut, mutta niiden asiakaskunta kyllä säilyy sekä kasvaa.

Eli toiselle Amex, jollekin Tuohi ja yhdelle joku Aktian peruskorteista tai alussa kirjoitetuista suosituista norjalaisista luottokorteista.

Vai sittenkin vain se oman pankin korttiko paras?

Lähtökohtaisesti ihmiset ottavat oman pankin kortin, koska se ikään kuin "annetaan", koska olethan jo pankin asiakas. Miksipä siis et ottaisi sieltä myös debit- ja credit -maksukorttien yhdistelmää?

Harva vastaa tähän ei, eikä siinä ole mitään pahaa. Suhtautuisimme kuitenkin tähänkin pienellä varauksella ja pankkikorttimeressä uiminen ei ole ainakaan lompakolle millään tasolla hyödyllistä. Tuskin se on sinullekaan, vaan tämäkin asia kannattaa pitää hyvin yksinkertaisena.

Loppusanaset ja vähän prepaid-kortteja pinnalle myös

Sitä paitsi korttien ja yleisesti niitä lähes vastaavien virtuaalijoustoluottojen kannattavuudessa on nähty kasvun merkkejä juuri korkojen etujen takia, kirjoittaa Sanomalehti Länsi-Suomi. Tämä taas johtaa juurensa aikaisemmasta korkokatosta.

Tässä siis yhteenveto ja loppusanat luottokorteista, joiden maailma on kasvava, sillä emme maininneet tässä sanallakaan prepaid-kortteja, kuten Revolut tai N26 -kortteja.

Näilläkin on molemmilla satoja tuhansia käyttäjiä ympäri maailman ja käyttäjäkuntaa löytyy myös Suomesta.

On melkein hämmästyttävää, kuinka kyseiset kaksi korttia ovatkin nousseet moiseen kasvuun, koska niistä ei ole ihan kauheasti ole ollut mediassa mainintoja.