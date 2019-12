Lyhyt Alan Ladd teki vaikutuksen

Etäisten laaksojen mies

Yle Teema & Fem klo 21.00

★★★★ Alle 170-senttinen, hapsutakkiin sonnustautunut Alan Ladd ei enää vastaa mielikuvaa kovasta lännenmiehestä. George Stevensin klassikkowesternin sankarihahmo silti säväytti katsojia toisen maailmansodan jälkeen. Vaikutusvaltainen elokuva on muutenkin. Esimerkiksi Clint Eastwood opiskeli tarkkaan tarinan yksinäisestä ratsastajasta ja ahneen karjaparonin porukoista. Ollaan järjestäytyneen yhteiskunnan juurilla. (USA 1953)

Koskenkylän laulu

TV1 klo 13.20

★★ Ilmari Unhon tukkilaisdraama oli koitua kohtalokkaaksi kotimaiselle elokuvalle. Semmoiset helmet kuin Rosvo-Roope ja Mies tältä tähdeltä olisivat tainneet jäädä tekemättä, jollei Tauno Palo olisi täpärästi onnistunut pelastautumaan kosken kuohuihin hajoavalta lautalta. Perinteisissä rakkauskuvioissa jurnuttava tarina ei ole yhtä dramaattinen. Palo on talollisen poika, joka rakastuu torpparin tyttäreen Hilkka Helinään . (Suomi 1947)

Paul

Kutonen klo 21.00

★★★ Brittikoomikot Simon Pegg ja Nick Frost ovat kavereita silloinkin, kun kamerat napsahtavat pois päältä. Jotain positiivista siitä on tarttunut myös kaksikon yhteisiin elokuviin. Shaun of the Dead rynnisti iloisesti päin zombileffoja, ja Hot Fuzz toimintajännäreitä. Tämä elokuva hykertää tieteistarinoiden asetelmille. Scifi-nörtit ovat pyhiinvaellusmatkalla Amerikassa, kun vastaan tulee kaljasieppo kaukaisista galakseista. (USA 2011)