Lyseon urakka lähenee loppuaan – Turvallisuus paranee uudistuneessa yläkoulussa

Arkkitehti Mikael Sillman on korjannut isänsä työtä, naurahtaa Kajaanin kaupungin rakennustyönvalvoja Tuomas Komulainen lyseon rakennustyömaalla.

Sillmannien jatkumo on hauska osa liki satavuotisen Kajaanin lyseon historiaa. Mikael Sillman on uudisrakennuksen ja vuonna 1925 valmistuneen päärakennuksen peruskorjauksen pääsuunnittelija. Hänen isänsä arkkitehti Osmo Sillman piirsi vuonna 1969 rakennetun ja nyt puretun koulun laajennusosan. Nyt sen paikalla seisoo noin 4 500 kerrosneliön laajuinen uusi rakennus. Poika sai omansa isän työn tilalle.

Lyseon uudisosa on tiiliverhoiltu Sammonkadulle päin. Kuva: Tiina Suutari

Uutta lyseota on rakennettu syksystä 2018 alkaen. Kalkkiviivat siintävät jo horisontissa, sillä urakan on määrä valmistua ensi heinäkuussa. Kohteen pääurakoitsijana on ollut Rakennusliike Kuoma.

Kajaanin kaupunki on kolmen vuoden aikana investoinut lyseon peruskorjaukseen ja rakentamiseen yhteensä 20,5 miljoonaa euroa. Kalustukseen kuluu vielä noin 1,4 miljoonaa euroa päälle.

Potti on sijoitus kajaanilaisiin lapsiin ja nuoriin muistuttaa Kajaanin lyseon rehtori Marko Kuvaja . Hänelle kuluneet pari vuotta ovat olleet työntäyteisiä. Rehtorin työn ohessa Kuvaja on osallistunut uuden koulun suunnitteluun, toteutuksen valvontaan ja vastannut esimerkiksi kalustehankinnoista. Vierailuja ja tarkastuksia työmaalla on kertynyt viikoittain.

"On tämä ollut melkoinen rutistus. Opettavainen ja mielenkiintoinen", Kuvaja sanoo ja kiittää oppilaita ja opettajia venymisestä.

Sukkulointi väistötiloissa viidessä eri osoitteessa on sujunut mallikkaasti.

Jatkossa lyseo on yli 500 oppilaan yläkoulu. Koulun oppilasalue palautuu ensi syksynä entiselleen, jolloin oppilasmäärä kasvaa väistöaikaisesta noin sadalla.

Rakennustyömaa on työllistänyt myös lyseon rehtoria Marko Kuvajaa. Kuva: Tiina Suutari

Maakunnallisesti arvokkaaksi arvioitu lyseon päärakennus on ulospäin entisensä. Siihen yhdistyvän uudisrakennuksen ulkoverhoilu on tummanpuhuvaa tiiltä, lasia ja rakennuksen valmistuttua myös keltaiseksi maalattua rappausta.

Remontissa etenkin koulun turvallisuus on kohentunut selvästi, arvioivat Kuvaja ja Komulainen. Luokkia yhdistävät niin sanotut pako-ovet, joiden kautta voi kulkea luokasta toiseen ilman käytävälle koukkaamista. Lisäksi päärakennus on yhteydessä uuteen rakennukseen niin, että kulkuyhteyksiä ja portaikkoja on useampia kuin ennen.

Lyseosta on tullut myös esteetön. Nelikerroksisessa päärakennuksessa on uusi hissi.

Vanhan päärakennuksen remontti on ollut suurelta osin ennallistamista. Esimerkiksi ala-aulasta on purettu lasisia väliseiniä, jolloin alkuperäiset holvikaaret on saatu takaisin esiin. Jatkossa aulaa käytetään avoimena ryhmätyötilana.

Päärakennuksen sisäseinät ovat sävyltään vaaleanvihreitä ja seiniä halkoo tummanpunainen boordilinja. Värimaailma on sekin paluuta entiseen ja muistuttaa vuonna 1930 valmistunutta Seminaarin päärakennusta. Uudessa laajennusosassa sisäseinät ovat puolestaan vaaleita tai vaaleanharmaita.

Päärakennuksen portaikkoa. Kuva: Tiina Suutari

Luokkahuone päärakennuksessa. Kuva: Tiina Suutari

Rehtorin mukaan sekä henkilökunta että oppilaat ovat pitkin matkaa osallistuneet uuden koulun suunnitteluun. Suunnitelmia on esitelty etukäteen luokissa ja toiveita huomioitu.

Lyseon oppilaskunta vaikutti etenkin pihasuunnitelmaan. Koulun melko ahtaalle sisäpihalle on tulossa peliareena, ulkokuntoilulaitteita ja istuskeluportaikko. Oppilaskunta toivoi ulos lisäksi keinuja.

"Yhdessä vaiheessa keinut oli otettu suunnitelmasta pois, mutta oppilaskunta halusi ne takaisin, ja niin ne palautettiin", Kuvaja kertoo.

Koulun ruokala on noussut katutasosta toiseen kerrokseen ja laajentunut vanhasta. Kuvajan mukaan ruokalaa on tarkoitus hyödyntää ryhmätyötilana ja opettajien kokoustilana.

"Ruokala on nyt niin keskeisellä paikalla, että tänne voi löytää jopa vahingossa, kun sinne entiseen ei varmasti."

Oppilaiden oleskelutiloja löytyy puolestaan käytäviltä, joiden varsille tulee istumia.

Oppilaat saavat myös henkilökohtaiset lukolliset kaapit.

Oppilaat saavat lukolliset kaapit käyttöönsä. Kuva: Tiina Suutari

Koulun ruokala on nyt keskeisellä paikalla. Kuva: Tiina Suutari

Täysin uusia koulutiloja ovat muun muassa liikuntasali katsomoineen, pieni sali ja juhlasali, joka on rakennettu vanhan auditorion, juhlasalin ja musiikkiluokan paikalle.

Kuvaja kertoo, että pieni sali toimii voimistelu- ja toiminnallisen harjoittelun tilana. Saliin tulee joustopermanto, rekkitanko ja toiminnalliseen harjoitteluun tarvittavia välineitä, kuten kehonhallintavaljaita, köysiä ja nyrkkeilysäkkejä. Samoin pallopeleihin suunniteltuun isoon liikuntasaliin kuuluu muunneltava toiminnallisen harjoittelun tila.

Pieni sali ja mahdollisuuksien mukaan myös liikuntasali ovat oppilaiden käytettävissä välituntisin.

"Uskon, että tilat palvelevat myös iltakäyttäjiä", Kuvaja arvioi.