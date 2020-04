Maailmalla: Kuoleman hiljainen kaupunki – New Yorkissa rekkoihin työnnetään kuolleita, liikkeet ovat kiinni ja lääkärit ihmettelevät tilannetta

New Yorkissa autojen jatkuva toitotus, ihmisten äänet, koirien haukku ja kaikenlainen häslääminen ovat kadonneet. Vain pelastusajoneuvojen korvia särkevä huuto kuuluu silloin tällöin taustalla, kirjoittaa Lännen Median New Yorkissa asuva avustaja Johanna Frondelius.

Älkää nyt menkö ulos ollenkaan, viestittää suomalainen kaverini. Whatsapp piippaa ja ystävät ympäri Eurooppaa kyselevät, olemmeko kunnossa täällä.

Kuten niin moni muukin, olen ollut neljän seinän sisällä jo viikkoja. Rytmiä rikkovat vain iltalenkit pandemian hiljentämässä naapurustossa.

Vaikka New Yorkissa kevät on puhkeamassa kukkaan, tulppaanit loistavat eri väreissä ja kirsikkapuut kukkivat vaaleanpunaisena, ulkona liikkumista suositellaan välttämään.

Pandemian pahin piikki on iskenyt.

Korttelin pituinen jono marketin kulmalla

Kaupunkikulttuuriin kuuluu ajan viettäminen julkisissa tiloissa: koripallon pelaaminen, tuttavien tapaaminen puistossa, kahvittelu kulmakuppilassa. Nyt kaikki on suljettu. Päiväkodit, rakennustyömaat ja parturit ovat laittaneet lapun luukulle.

Jos sosiaalista etäisyyttä ei pidä ulkoillessaan, uhkaa tuhannen dollarin sakko. Julkisilla paikoilla suositellaan käyttämään hengityssuojainta tai esimerkiksi kaulahuivia suojaamassa kasvoja.

Normaalisti meluisalla ja ruuhkaisella kadulla on nyt hiljaista kuin koti-Suomessa tammikuisena sunnuntaina. Vain muutama yksittäinen ihminen kävelee ulkona kiertäen toisensa kaukaa.

Marketin kulmalla kiemurtaa kuitenkin korttelin pituinen jono. Ihmiset pitävät tunnollisesti parin metrin turvaväliä, ja vain muutama pääsee kerralla kauppaan. Se ostoksille pyrkivää miestä harmittaa: hän yrittää etuilla ja huutaa, miten turhaa koko koronahössötys on.

Suojavarusteet ovat vähissä

Yhdysvalloissa koronatilanne on synkkä ja pahenee koko ajan. Yhteiskunta pyörii silti edelleen: kaduilla ei kuljeskella aseiden kanssa, roska-autot kulkevat ajallaan ja hanasta tulee vettä, mutta elämämme myrskyn silmässä.

New Yorkissa on nyt eniten koronatartuntoja maailmassa. Osavaltiossa on todettu jo enemmän tapauksia kuin Kiinassa. Koko maassa niitä on yli 400 000 ja kuolonuhreja jo lähes 13 000. Päivän kahdesta tuhannesta kuolleesta on New Yorkin osavaltion alueella lähes 800.

Sairaalat pullistelevat. Pihoilla jonotetaan telttoihin, joissa testataan mahdollisesti sairaita.

Ruumishuoneet ovat täynnä. Kauempana sairaalan pihalla on rekka-autoja, joissa vainajia säilytetään kylmässä. Ruumispusseja kärrätään rekan peräkärryyn niille rakennettua telinettä pitkin. Ruumisrekan näkeminen konkretisoi tilanteen pahimmalla mahdollisella tavalla.

Lääkärit ihmettelevät, miten länsimaassa asiat voivat olla näin huonosti.

Amerikkalainen yksityinen terveydenhoitosysteemi on varautunut huonosti tilanteessa, jossa pandemia kaataa ihmisiä sänkyyn ja jokainen viruksen saanut tartuttaa muita. Suojavarusteet ovat vähissä, eikä hengityslaitteita riitä kaikille. Vihdoin toiset osavaltiot ovat alkaneet lainata kalustoaan.

Sairaalahoito voi olla ihmisille liian kallista

Suurten luokkaerojen maassa erityisesti pienituloiset ovat kärsineet pandemiasta, sillä heillä saattaa olla jo valmiiksi perussairauksia. Lisäksi he työskentelevät aloilla, joissa etätyö ei ole mahdollista ja tartuntavaara on suurempi.

Maassa ei ole maksutonta sairaanhoitoa kaikille eikä kymmenillä miljoonilla ole sairausvakuutusta. Sairaalahoito voi tulla ihmiselle liian kalliiksi.

Tekstaan kuulumisten kyselijöille, että meillä ei ole mitään hätää. Rauhoittelen muita ja vakuuttelen sitä siinä samalla itselleni.