Maakunta varautuu sopeutustoimiin – ravintoloita voidaan sulkea ja henkilöstöä lomauttaa

Lyni Dancebar Kajaanissa on jo ollut kaksi iltaa kiinni. Joitakin hotelli- ja ravintolapuolen työntekijöitä on siirretty töihin marketeihin.

Ihmisten siirtyminen koronaviruksen vuoksi etätöihin ja muutenkin vähentämään liikkumistaan ovat romahduttaneet Osuuskauppa Maakunnan ravintoloiden kävijämääriä niin rajusti, että Maakunta varautuu sopeutustoimiin, kuten lomautuksiin ja siihen, että jotkut ravintolat voivat sulkea ovensa. Lyni Dancebar Kajaanin ravintolakujalla oli jo tämän viikon keskiviikoillan kiinni ja on kiinni myös tänään torstaina.

Maakunnan matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtajan Pasi Tolosen mukaan asiakasmäärien pudotus koskee kaikkia osuuskaupan yhdeksää ravintolaa Kajaanissa ja Vuokatissa.

– Tilanne on muuttunut niin nopeasti ja yllättävästi. Normaalistihan olisimme Vuokatissa varautumassa tähän aikaan vilkkaaseen matkailusesonkiin ja Kajaanissakin normaaliin maalis-huhtikuun kaupankäyntiin. Että kyllä me sopeuttamistoimia joudutaan harkitsemaan ja myös lomautukset voivat tulla kyseeseen, Tolonen sanoo.

Asiakasmäärien väheneminen oli Tolosen mukaan nähtävissä jo viikonloppuna, mutta erityisesti tällä viikolla ihmiset ovat siirtyneet entistä enemmän etätöihin ja lounasasiakkaat ovat kaikonneet.

Jonkun verran lomautusten tarvetta on lieventänyt se, että kun Maakunnalla on osuuskauppana myös vähittäiskauppoja. Niissä kaupankäynti on vähintäänkin normaalia tai tavallista vilkkaampaa, joten joitakin ravintolatyöntekijöitä on siirretty jo auttamaan hyllyttämisessä ja kuormanpurussa Prismassa ja Vuokatin S-Marketissa. Määrä vaihtelee tarpeen mukaan, mutta on 5 – 10.

Maakunnalla on hotelli- ja ravintolatoimialalla noin 150 työntekijää. Montako henkilöä mahdollinen lomautus koskisi ja miten pitkä se olisi, ei Tolonen osaa yhtään sanoa.

Myös joidenkin ravintoloiden sulkeminen on Tolosen mukaan mahdollista, jopa melko todennäköistä.

– Kaikki vaihtoehdot ovat koko ajan pöydällä. Suuntaan tai toiseen ei voi vielä tässä pidemmälle sanoa, ennen kuin joku päätös tehdään ja joku paikka suljetaan.

– Kovin paljon seuraava tuntia kauemmas ei voi varautua.

Sopeuttamistoimet voisivat hänen mukaansa olla lomautusten ohella ensi tilassa aukioloaikojen supistamisia tai tuote- ja palvelukirjon supistamista.

– Jos esimerkiksi jossakin ravintolassa take away -ruualle on kysyntää eli ihmiset tilaavat ja noutavat mukaansa, mutta ravintolaan ei tulla paikan päälle ruokailemaan, keittiöllä tarvitaan henkilökuntaa, mutta tarjoiluhenkilökuntaa vähemmän.

Sekä Hotelli Valjus että Break Sokos Hotel Vuokatti jatkavat toistaiseksi toimintaansa normaalisti, ellei uusia rajoitteita valtiovallan taholta tule.

Maakunnan ravintolat Kajaanissa ovat Sulo, Rosso, Hospo, Lyni, Prisman Hessburger ja Kaema sekä Vuokatissa Break Sokos Hotellin ravintolat Amarillo, Kippo ja Hella.

Edit. klo 15.04: Täsmennetty kommenttia mahdollisesta ravintoloiden sulkemisista.

Edit. klo 15.31: Korjattu Lyni on ollut kiinni keskiviikkoiltana ja on kiinni tänään, ei siis tiistai- ja keskiviikkoiltoina.