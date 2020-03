Maalaamista, jumppaa, lukemista ja television katselua – Näin kajaanilaiset Immoset ovat kuluttaneet aikaa eristyksissä Aurinkorannikolla

Se alkoi viikko sitten perjantaina. Uimarannoille ja kuntoiluvälineisiin ilmestyi eristysnauhoja ilmoittamaan, että alue on suljettu.

Lauantaina Espanjassa alkoi koko maan kattava ulkonaliikkumiskielto. Ulos ei ollut enää asiaa muutoin kuin töihin, kauppa- apteekki- tai terveydenhoitoasiointia varten.

Tähän päivään mennessä Espanjassa on tavattu yli 18 000 koronavirustartuntaa. Tauti on levinnyt nopeasti, sillä vielä kahta viikkoa aiemmin tartuntoja oli alle tuhat. Eniten tapauksia on sisämaassa. Madridissa koronavirus pääsi valloilleen naistenpäivän mielenosoituksessa, johon osallistui arviolta 17 000 ihmistä.

Kajaanilaiset talviespanjalaiset Ritva ja Raimo Immonen ovat kauppareissuja lukuun ottamatta eristäytyneet Fuengirolan asuntoonsa. Onneksi asunnossa on parveke, josta näkee uimarannalle ja Välimerelle. Kestävyysjuoksija ja aktiivisesti liikkuva Raimo kertoo jumpanneensa ahkerasti. Ritva on puolestaan maalannut ja lukenut. Yhdessä he ovat katsoneet myös televisiota. Käytössä on suoratoistopalvelut Areena ja Netflix.

Pariskunta kuvailee, että aika on kulunut kaikesta huolimatta melko hyvin. Espanjalaiset ovat olleet avuliaita. Yhteisöllisyyttä ja empaattisuutta he osoittavat esiintymällä iltaisin parvekkeilla. Kaduilla kaikuu musiikki ja laulu. Iltakahdeksalta ihmiset kokoontuvat parvekkeilleen taputtamaan.

"He taputtavat kiittääkseen ja kannustaakseen terveydenhuollon henkilöstöä vaikeassa tilanteessa", Ritva kertoo.

Ikkunoista ja parvekkeelta Immoset ovat seuranneet poliisiautojen edestakaista ajelua rantakadulla. Liikkeellä ovat myös pesuautot, jotka desinfioivat paikkoja. Fuengirolassa ei ole ollut sotilasvalvontaa, mutta poliiseja on paljon. He saattavat kysyä kulkijalta matkan määränpäätä. Ulkona saa liikkua vain yksin ja välttämättömissä asioissa. Koiria voi ulkoiluttaa pikaisesti.

Raimo kertoo, että kauppaan otetaan kerralla vain pieni määrä asiakkaita. Muut odottavat ulkopuolella jonossa, jossa pidetään metrin turvaväliä. Jonottajille jaetaan suojakäsineet ostosten tekoa varten. Käteisen käyttöä ei suositella, vaan maksu tulisi suorittaa kortilla. Riskiryhmille on lisäksi omat ostosajat.

Immoset arvioivat, että he olisivat voineet jäädä Fuengirolaan odottamaan arjen normalisoitumista. Poikkeustilanteesta huolimatta tunnelma on koko ajan ollut turvallinen ja leppoisa. Alun perin heidän piti pysyä Aurinkorannikolla huhtikuun loppuun.

Mutta sitten alkoi uutisointi Espanjan ilmatilan mahdollisesta sulkemisesta ja tilanteen pitkittymisestä. Ei ollut varmuutta, milloin he pääsisivät Suomeen, jos nyt jäisivät.

Immoset saivat liput Finnairin ylimääräiselle lennolle Suomeen huomenna lauantaina. Kaikille ei käynyt yhtä hyvin, sillä moni Espanjassa asuva suomalainen jäi liputta. Raimo arvioi, että lippuhinta oli kummasti kivunnut nelinkertaiseksi tavanomaiseen verrattuna.

"Mutta tottapa ne ottavat hakupalkkaa", Ritva sanoo ja viittaa siihen, että kone lentänee Espanjaan melko tyhjänä.

Asunnonvälittäjä tuli pariskuntaa vastaan eikä vaatinut vuokranmaksua enää huhtikuulta.

Kajaanissa Immoset aikovat pysyä karanteenissa kotonaan ja mökillä. Tytär on jo luvannut hoitaa kauppa-asioinnit heidän puolestaan.