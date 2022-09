Maaliahne Jasmin Kokkonen kantaa isoa tulosvastuuta nuorentuneessa Papas-joukkueessa: ''Minulta odotetaan tehopisteitä, mutta en ota näistä asioista turhaa stressiä''

– On kyllä odottavaiset fiilikset, Jasmin Kokkonen tohkeilee, kun Papas pääsee pian tositoimiin salibandyn naisten I divisioonassa.

H-hetki koittaa tulevana sunnuntaina, jolloin kajaanilaiset kohtaavat sarjan avausturnauksessa Sievissä kaksi tamperelaisjoukkuetta: Gunnersin ja Classic II:n.

19-vuotias Kokkonen säkenöi I divisioonassa jo viime kaudella latoen pelaamissaan 14 ottelussa 23 maalia ja yhteensä 29 tehopistettä. Nyt joukkue hänen ympärillään on kokenut ison nuorennusleikkauksen, kun osa Papasin kokeneemmasta kaartista lähti pois Kajaanista tai jäi sivuun muista syistä.

– Vähän jänskättää, miten meillä homma lähtee rullaamaan, Kokkonen myöntää.

Paljonpuhuva tosiasia on, että pelaajiston keski-ikä Papasissa on vain 17 vuotta. Lähtijöiden tilalle on noussut nuoria, jotka viime kaudella tahkosivat naisten III divisioonaa seuran akatemiajoukkueessa.

– Uudet pelaajat ovat kuitenkin käyneet treenaamassa meidän mukana jo pitkään, Kokkonen muistuttaa.

– Näissä nuorimmaisissa on taitavia, vikkeliä ja nälkäisiä tyttöjä. Jokainen heistä varmasti pistää kaikkensa peliin ja haluaa päästä näyttämään, mihin hän naisten I divisioonassa pystyy.

Nuorentuneessa Papas-joukkueessa Kokkonen kantaa vieläkin isompaa tulosvastuuta kuin viime kaudella, jolloin hän oli kajaanilaisten ylivoimainen tehopisteykkönen. Nopeajalkaisella, maaliahneella hyökkääjällä on potentiaalia ponnistaa I divisioonaa korkeammillekin sarjatasoille.

– Tiedostan itsekin, että minulta odotetaan nyt tehopisteitä. Yritän pistää palloa maaliin aina kun paikka on, mutta en ota näistä asioista turhaa painetta tai stressiä, Kokkonen korostaa.

– Teen parhaani ja toivon, että pystyn auttamaan joukkuetta.

I divisioona on salibandyssa naisten kolmanneksi korkein sarjaporras. Sen yläpuolella ovat F-liigan A- ja B-tasot.

Kaudelle 2023 – 2024 lajin sarjajärjestelmä uudistuu. F-liiga B jää pois sen sulautuessa yhteen rajusti supistuvan, nykyään peräti 30 joukkueen kokoisen I divisioonan kanssa.

Kolmanneksi korkeimmaksi tasoksi syntyy uusi Suomi-sarja.

Alkavalla kaudella Papas pelaa kymmenen joukkueen lohkossa, jonka pahnanpohjimmainen putoaa II divisioonaan. Toiseksi viimeiselle sijalle jäävä joutuu karsimaan sarjapaikastaan.

Lohkojen kärkikahinoissa panoksena on pääsy kauden 2023 – 2024 I divisioonaan. Ne joukkueet, jotka eivät nouse tai putoa, saavat osallistumisoikeuden uuteen Suomi-sarjaan.

– Tästä tulee jännittävä kausi. Meidän joukkue hakee ensisijaisesti kokemusta ja rakentaa pohjaa tuleville vuosille, Papasin uusi päävalmentaja Juha Poranen linjaa.

– Jos pystyisimme pelaamaan itsellemme paikan uuteen Suomi-sarjaan, olisin tyytyväinen.

Viime kaudella Papas sijoittui I divisioonan A-lohkossa kuudenneksi. Eroa putoamisviivan huonommalle puolelle kertyi kuuden pisteen verran.

Kun maalivahdit lasketaan mukaan, Papasilla on nyt jalkeilla noin 15 pelaajan rinki. Poranenkin toteaa, että "pajatso vähän tyhjeni viime kauden jälkeen".

– Mutta jos meillä on yhtenäinen ryhmä, jossa on kaksi kentällistä eli kymmenkunta pelaajaa, se kyllä riittää tällaisessa turnauspohjaisessa sarjassa, Poranen katsoo.

– Särkymävaraa ei paljon ole. Jos meiltä vaikka kolme pelaajaa sattuu olemaan sairaana yhtä aikaa, sitten saatamme olla ihmeissään.

Viime kaudet Papas-naisia luotsannut Petri Eskelinen suuntasi muihin hommiin. Hänen tilalleen tullut Poranen työskentelee seuran päätoimisena valmennuspäällikkönä.

– Juhalla on tosi vahva sana. Hän on ottanut homman haltuun ja pitää toiminnan kasassa niin, ettei joukkueessa pelleillä, Jasmin Kokkonen kuvailee.

– Meillä on aina kuri ja selkeät sävelet.