Maanantaina Kainuussa 146 tartuntaa – Epidemian huippu on ehkä ohitettu

Kainuussa todettiin maanantaina 146 positiivista koronatestitulosta. Päivittäisenä lukemana määrä on edelleen korkea, mutta mukana on oletettavasti viikonloppuna testiin hakeutumattomien tuloksia, Kainuun soten tiedotteessa kerrotaan. Positiivisten testitulosten kontaktointiviive on noin 1–2 vuorokautta.

Tiedotteen mukaan viime viikon tietojen perusteella voidaan alustavasti arvioida, että epidemian huippu olisi tällä hetkellä ohitettu. Tartuntoja oli noin 10 prosenttia vähemmän viikon takaiseen verrattuna. Koronaviruksen ilmaantuvuus Kainuussa on edelleen korkea, eilisen tiedon mukaan 2171 / 100 000 / 14 vrk.

Sairaalahoidon tarve alueella on kuitenkin kasvanut. Kainuun keskussairaalaan avatulla pandemiaosastolla on yhdeksän potilasta, jonka lisäksi päivystysseurannassa on useita tarkkailtavia koronapotilaita. Lisäpaikkojen avaamista valmistellaan käyttöön otettavaksi.

– Tämä on ikävä kyllä odotettua, sillä sairaalahoitoisuus seuraa tartuntamäärien kehitystä parin viikon viiveellä. Rokotusten antama hyvä suoja ja omikronin usein lievemmät oirekuvat ovat ehkä osaltaan jättäneet varjoon usein toistetun faktan, että korona aiheuttaa pahimmillaan vakavia seurauksia. Yksilöiden terveysriskien lisäksi lisääntyvä sairaalahoidon tarve aiheuttaa terveydenhuollolle kuormitusta, joka on pois muiden potilaiden hoidosta, kommentoi Kainuun soten pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen .

Soten henkilöstön poissaoloja on tämän viikon alussa vähemmän kuin viime viikolla: maanantaina koronan takia poissa oli 43 (perjantaina 61) ja yhteensä poissa oli 156 työntekijää (perjantaina 198). Henkilöstön rokotussuojaa koskevan tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen vaikutuksia resursseihin selvitetään parhaillaan.

Ravintolarajoitukset muuttuvat – alueellisia rajoituksia arvioidaan

Valtioneuvosto on lieventänyt koronarajoituksia niin sanottujen matalamman riskin ravitsemusliikkeiden osalta. Tästä päivästä alkaen ruokaravintoloissa anniskelu päättyy viimeistään klo 20, ja liikkeet sulkeutuvat klo 21.

Kainuun koronakoordinaatioryhmä arvioi maakunnan koronatilannetta sekä rajoitusten ja suositusten jatkoa tänään iltapäivän kokouksessaan.

Testeihin hakeutuminen ja rokotussuoja tärkeitä

Koronatesteihin hakeutuminen on tärkeää jatkotartuntojen ja tarvittaessa hoitoon hakeutumisen vuoksi. Pitkittyneissä tai äkillisesti pahentuneissa hengitystieoireissa tulee ottaa yhteys terveydenhuoltoon (kiireellinen hoidon tarpeen arviointi päivystysavussa puhelimitse 116 117 tai hätätilanteessa soitto hätäkeskukseen 112).

Kainuussa koronatesteihin pääsee yleensä samana tai seuraavana päivänä. Ajanvaraus tehdään Omasotessa tai puhelimitse 040 165 0020. KAKS:n ja Rajakadun testiasemat palvelevat Kajaanissa päivittäin, muissa kunnissa testaus terveysasemilla arkipäivisin.

Laboratoriovarmennettuja PCR-testejä otetaan rajallisesti: Kajaanissa vain KAKS:n drive-in-testiasemalla aamuisin klo 8–10 (varaa aika ja merkitse lisätietoihin). Muissa kunnissa PCR-testistä tulee ilmoittaa ajanvarauksen yhteydessä. Ennen testiä suositellaan asian varmistamista testaajalta.

Koronarokotukset saa helposti kuntien rokotuspisteissä joko ajanvarauksella tai ilman. Katso tarkemmat paikkakuntakohtaiset tiedot soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi/koronainfo .