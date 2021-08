Maanantaina Kainuussa todettiin kolme uutta koronatapausta – Uusia karanteeneja määrättiin 13

Kahden rokoteannoksen saadun suojan jälkeen koronalle altistuneita ei määrätä enää karanteeniin. Kainuu on yhä koronan kiihtymisvaiheessa.

Maanantaina 9.8. Kainuussa todettiin kolme uutta koronatapausta. Kainuun sote tiedotti tiistaina, että tartunnan saaneista kaksi on ollut jo karanteenissa altistumisen vuoksi.

Uusia karanteeneja on määrätty 13 kappaletta. Kainuun ilmaantuvuus on nyt 135,2/ 100 000 / 14 vuorokautta. Koko Kainuu on edelleen koronan kiihtymisvaiheessa.

Rokotusaikoja ja rokotteita on Kainuussa hyvin saatavilla

Kainuussa kaikkien 12 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien on mahdollista saada koronarokote.

– Rokottautuminen koronavirusta vastaan on ainoa tie kohti normaalia. Mitä kattavampi rokotesuoja on, sitä nopeammin päästään eroon rajoituksista, kommentoi Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari .

Koronavirusrokote tarjoaa suojan koronavirustautia ja erityisesti sen vakavampia muotoja vastaan sekä estää myös virusinfektiota ja viruksen erittymistä sekä tarttumista ihmisestä toiseen.

Toisen annoksen jälkeen sekä mRNA-rokotteiden että adenovirusvektorirokotteen suojateho nousee erittäin hyväksi, taudin vaikeusasteesta riippuen jopa 80–100 prosenttiin.

Suomessa käytössä olevat koronavirusrokotteet antavat nykytiedon mukaan suojaa myös uusia virusvariantteja vastaan. Ne suojaavat erityisesti muunnoksien aiheuttamilta vakavilta tautimuodoilta.

Rokoteaikoja ja rokotteita on Kainuussa hyvin saatavilla. Rokotusajanvaraus suositellaan tehtäväksi ensisijaisesti verkossa, osoitteessa omasote.kainuu.fi tai soittamalla takaisinsoittonumeroon 044 709 3788.

Kaikissa Kainuun kunnissa on rokotuspisteet ja rokote on ilmainen.