Maanteiden luokittelun päätöstapaa aiotaan muuttaa – lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset netissä

Maantiet on 1990-luvulta alkaen jaettu toiminnallisiin luokkiin, mikä on ohjannut tiestön kunnossapitoa, tiesuunnittelua, maankäytön suunnittelua ja opastusta. Toiminnallinen luokitus kertoo tien roolista ja siitä, minkälainen merkitys tiellä on liikenteen välittäjänä ja alueiden…