Made tarttuu pilkkiin illalla ja paras syötti on kuore – Kajaanissa voi perjantaina tutustua lajiin

Antti Tervosen mukaan made kutee Oulujärvessä Matinpäivästä lähtien, Nuasjärvessä vähän aikaisemmin. Kutua ennen on parhaat pyyntiajat.

Antti Tervonen on jo viime kevätkesällä pyytänyt kuoreet varastoon. Nyt on aika ottaa ne käyttöön. On nimittäin aika pilkkiä mateita, jotka alkavat kokoontua kutupaikoilleen.

Tervonen pyytää mateita, tuttavallisemmin matikoita, useimmiten Kuluntalahdessa varsin läheltä satamalaiturin nokkaa.

– Ei siellä juuri muita mateen pilkkijöitä näy, hän sanoo ja tulee arvioineeksi samalla lajin suosiota kalastajien keskuudessa.

Nyt lajiin on mahdollista tutustua, sillä perjantai-iltana 8. helmikuuta Kuluntalahdella järjestetään kaikille avoin madepilkkitapahtuma.

Antti Tervonen on käynyt tälle talvelle jo pilkillä ja pilkkikisoissakin. Madepilkkikausi on vasta aluillaan. Kuva: Marjatta Kurvinen

Made kutee Oulujärvessä Matin päivästä eli 24. helmikuuta lähtien, Nuasjärvessä vähän aikaisemmin. Helmikuun lopulla kutu alkaa jo Nuasjärvessä olla ohi.

Viidestä – viiteentoista päivää ennen kutua on parasta saantiaikaa, arvioi Tervonen. Kauden alussa eli näihin aikoihin madetta tulee matalammista vesistä, jopa puolesta metristä.

Mateet liikkuvat kutuaikaan kovalla hiekka- tai sorapohjalla, jossa on vettä 1 – 3 metriä. Jos pilkkireiästä näkee, että pohjamuta pölisee, on parempi vaihtaa paikkaa.

Jos on katiska-avantoja, se on yleensä hyvä mateenpilkkipaikka.

Paras mateen pilkintäaika on heti pimeän laskeuduttua. Kuva: Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusliitto

Erikoista mateen pilkkimisessä on se, että pilkille on lähdettävä hämärässä. Kalat aktivoituvat heti pimeän tultua.

Antti Tervosella on tuntuma, että paras aika on iltakuuden ja yhdeksän välissä. Jotkut pilkkivät pitkin yötä koppien suojassa ja pitävät samalla hauskaa. Tervonen palaa kotiin yleensä television iltauutisille.

Mateet kerääntyvät vuosittain samoille alueille, joten hyväksi havaitut pilkkipaikat on syytä painaa mieleen, tallentaa kartalle tai gps-paikantimeen.

Paikantimesta (ja varavirtalähteestä) on hyötyä sikälikin, että sen ja otsalampun avulla löytää pimeässä takaisin rantaan.

Jos kala ei ensimmäisestä reiästä nappaa minuutin–kolmen aikana, Tervonen kairaa uuden reiän.

– Aloita aina niistä paikoista, joista on tullut kaloja. Jos se ei tuota tulosta, laajenna aluetta ja kokeile. Jos ei sekään, niin sitten on ajoituksessa vikaa, Tervonen neuvoo.

Koko illan saalis tulee usein yhdestä reiästä.

Vasemmalla nykyisin kielletty madehara, oikealla Antti Tervosen mateenpyynnissä käyttämä syöttipilkki, jossa houkuttimena on kuore. Kuva: Marjatta Kurvinen

Matikkaa pyydetään joko pelkällä syötillä ja koukulla tai ilman syöttiä vaalealla tai fosforinvärisellä vieheellä. Tervonen harrastaa syöttipilkintää, ja kuore on hänen mielestään paras syötti.

Muikku, silakka tai vaikka särki sopii, kun ne katkaisee koukkuun niin, että koukussa on vain pyrstöpuoli.

Tervonen kiinnittää syötin itsetekemänsä koukun ja painon yhdistelmään.

Viehe lasketaan pohjaan, jossa kalaa houkutellaan kopsuttelemalla viehettä pohjaan ja nyitään välillä ylemmäskin.

Koska matikat voivat olla monen kilon painoisia, tulee pilkissä olevan kestävä kuitusiima tai kalastajannaru. Jopa pyykkinaru käy.

Tervonen on saanut pilkillä 6 kilon mateen, ja Suomen ennätys on 8 kiloa. Jotta niin suuren kalan saa pilkkireiästä ylös, pitää kairan olla vähintään 6-tuumainen.

Myös nostokoukku on tarpeen. Tervonen on laittanut koukkuunsa styrox-kahvan, jotta koukku pysyy pinnalla eikä putoa reiästä pohjaan.

Tervonen on perehtynyt mateenpyyntiin niin, että hän pysyy nykyisin jo keittokalassa ja välillä tulee joku kehukalakin.

– Totta kai syön. Jos nätisti tarttuu, pienimmät voi laittaa takaisin, isommasta saaliista antaa tutuille tai panna vakuumissa pakkaseen.

Suomen Vapaa-ajankalastajien 20-juhlavuoteen liittyvä kaikille avoin Suomi madepilkkii -iltamadepilkkitapahtuma la 8.2.2020, Kuluntalahti, klo 17 – 21, puffetti, kalan käsittelyä ja opastusta mateen pilkintään.