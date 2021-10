Mainiokodissa tunnet tulevasi kotiin

Mainiokoti Linnantauksen tiloissa huokuu levollinen tunnelma, ja asukas Tarmo Takkinen viettää aikaansa katsellen televisiota. Kun Mainiokoti Linnantauksen yksikönjohtaja Katja Väkeväinen pysähtyy jututtamaan Takkista, tämä ottaa Väkeväistä kädestä kiinni ja kehuu tuttuun tapaansa juuri nautittua lounasta.

- Täällä on hyvä olla ja asua, kun on hyvää ruokaa ja näitä mukavia, Takkinen hymyilee.

Asukkaan kokemus vastaa juuri sitä, mitä vuoden 2021 alussa Mehiläisen sosiaalipalveluissa toteutetulla uudella organisoitumisen tavalla sekä uudella "Mainiokodit"-nimellä tavoiteltiin.

Uudistuksen taustalla on halu panostaa aiempaa vahvemmin sosiaalipalveluiden hyvin erilaisten asiakasryhmien erityispiirteiden ja tarpeiden huomioimiseen.

- Käytännössä se tarkoittaa sitä, että asukkaat ja heidän läheisensä otetaan kiinteämmin mukaan toimintamme kehittämiseen, Katja Väkeväinen kertoo.

Uudistuksen ansiosta pystytään entistä paremmin toteuttamaan toiminnan omavalvontaa, laadun varmistusta, laatumittareiden kehitystä ja sidosryhmäyhteistyötä.

- Meillä toiminnan lähtökohtana on, että työskentelemme ihmisten kotona, emme laitoksessa. Se tarkoittaa asukkaiden huoneiden sisustamisen ohella myös muuta kodinomaisuutta ja lämpöä kaikessa tekemisessämme, Väkeväinen sanoo.

Mainiokotien uusi tunnus, räsymatto, kuvastaa asukkaiden värikkäitä elämäntarinoita, kokemuksia ja muistoja, joita halutaan vaalia myös Linnantauksessa. Kodinomaisuutta ja virikkeitä palvelukotiin tuovat arkisten toimintojen ohella päiväkotilasten vierailut, musiikkiesitykset sekä makkaranpaistot omassa pihassa. Asukkaita ovat ilahduttaneet myös alpakoiden ja kanojen touhujen seuraaminen.

- Näistä yksittäisistä asioista muodostuu kodinomaisuutta korostava kokonaisuus: tulipa Mainiokotiin asukas, hoitaja tai omainen, kaikki tuntevat jo ulko-ovella tulevansa kotiin.

Katja Väkeväinen korostaa, että kodinomaisuus tulee palvelukotiin käytännön työn kautta. Hän kertoo olevansa ennen kaikkea henkilöstöjohtaja, joka tunnistaa työntekijöiden hyvinvoinnin merkityksen siinä, että asukkaille mahdollistuu yksilöllinen, hyvä elämä.

- Kodinomaisuuden rakentuminen alkaa hyvästä johtamisesta ja toimivasta työyhteisöstä. Kiinnitämme työssämme huomiota toisten osaamisen tukemiseen, toisten auttamiseen ja yhdessä tekemiseen, joka vaatii kaikilta työyhteisö- ja työelämätaitoja. Myös erilaisten persoonien näkeminen rikkautena sekä vapaus tehdä arjen hoitotyötä omalla tavalla, on meillä tärkeää. Näiden asioiden kautta tiimi voi hyvin ja toimii.

65 asukkaan ja 40 vakituisen työntekijän yhteisössä arjen sujuvuutta vaalitaan viikoittaisissa tiimipalavereissa, joissa nostetaan esiin yhteisiä ja yksilöllisiä onnistumisia.

- Koska työssämme on paljon vastuuta, vaatimuksia ja kriteerejä, myös kiitoksen antaminen on tärkeää. Se on osaltaan rakentamassa työyhteisössämme vallitsevaa luottamuksen ilmapiiriä, jossa pystytään tuomaan esille myös hankalat asiat.

Katja Väkeväisen kokemus on, ettei ikääntyneiden hoitotyön arkea tunneta kotien ulkopuolella.

- Hoitotyössä on luonnollisesti aina omat ominaispiirteensä, mutta haluan tuoda esille myös sitä, että meillä on täällä paljon naurua, hyvää mieltä ja toisista välittämistä. On myös hyvä muistaa, että tätä hyvää työtä tekevät osaavat ja koulutetut ammattilaiset.

Luonnollisesti hoitotyön ammattilaisille on tärkeää myös se, että arjen hyvät asiat välittyvät myös asukkaiden omaisille. Siinä Mainiokoti Linnantaus hyödyntää ahkerasti myös sosiaalista mediaa.

- Haluamme tehdä näkyväksi sitä lämmintä, kotoista tunnelmaa, mikä meillä täällä vallitsee. Tuleville työntekijöille se kertoo toivoakseni siitä, että meillä tehdään asioita kodinomaisesti ja laadukkaasti.

Osaaville hoitoalan työntekijöille on tarvetta ja myös Mainiokoti Linnantaukseen haetaan osaavia ammattilaisia tällä hetkellä. Lisäksi uusi vanhuspalvelulaki velvoittaa lisäämään hoitajien määrää ikääntyneiden hoidossa. Katja Väkeväinen kertoo, että Kajaanin Mainiokodissa hakijoita odottaa joustava, kannustava ja hyväntuulinen työyhteisö.

- Minulle työhönottajana on hyvin tärkeää se, minkälainen etiikka ja moraali ihmisellä on suhteessa hoitotyöhön. Jos hän arvostaa asiakkaan hoitamista ja tämän hyvinvointia, se on minulle todella tärkeää. Haluan, että tätä työtä tehdään sydämellä.