Mainos voi olla hyvä tarina

Sotkamossa valmistaudutaan seuraavaan päätöksenteon nelivuotiskauteen hyvän pöhinän saattelemana: kunnassa suunnitellaan, investoidaan ja rakennetaan jatkuvasti lapsiperhe- ja matkailumyönteisessä ilmapiirissä.

Kesäkuisten kuntavaalien teemat ovat Sotkamossa kaikkia ikäryhmiä koskettavia: ajankohtaisia puheenaiheita ovat niin sote, talous kuin koulutkin. Laajoista aihekokonaisuuksista huolimatta kuntavaalit ovat aina persoonavaalit: luottamustehtäviin äänestetään henkilöitä, joiden tiedot ja taidot yhteisten asioiden hoitamisessa tunnetaan. Vaaleja edeltävänä aikana ehdokkaiden on punnittava sitä, kuinka myydä oma tuote – kyky vaikuttaa asioihin – äänestäjille.

Mediakentän monipuolistuessa mainonnan kohdentaminen tehokkaaseen kanavaan voi tuntua vaikealta tehtävältä: jokaisessa kanavassa mukana oleminen voi tuntua houkuttelevalta vaihtoehdolta, mutta se sitoo runsaasti aikaa ja rahaa.

Muuttuvasta ympäristöstä huolimatta paikallislehti on markkinoinnin alustana edelleen hyvin vahva olipa kysymys vaali- tai muusta mainonnasta. Yksi tärkeimmistä sanomalehtiin liitettävistä mielikuvista ja arvoista on lehtien luotettavuus. Tärkeää on myös paikallislehden alueellisuus, sillä lehti on ylivoimaisesti tehokkain kanava tavoittaa paikalliset ihmiset: lehden täysi-ikäinen lukija on myös mahdollinen äänestäjä.

Lukemat ovat vähintään yhtä hyvät myös Sotkamo-lehden kohdalla, sillä kaksi kertaa viikossa ilmestyvää lehteä luetaan lähes jokaisessa kodissa ja useampaan kertaan. Lehdellämme on viikkotasolla 16000 lukijaa verkossa ja printissä.

Markkinoinnissa tärkeintä on löytää omia tavoitteita tukeva tapa tavoittaa oma kohderyhmä. Hyvä mainos voi olla toistuva, yksinkertainen tai monesta eri elementistä koostuva kokonaisuus. Sisältömarkkinointi on oman tuotteen avaamista syvällisemmin joko tekstin ja kuvien tai videon keinoin. Esimerkiksi tämä, mitä luet, on sisältömarkkinointia. Tarinaan tutustumalla asiakas saa tietää tuotteesta, palvelusta tai henkilöstä enemmän kuin nimen tai numeron, kappalemäärän tai hinnan.

Minun tehtäväni markkinoinnin ammattilaisena on auttaa sinua kertomaan oma tarinasi ja löytämään keinoja siihen, kuinka saada ihmiset kiinnostumaan juuri sinusta. Ota yhteyttä, niin käydään yhdessä läpi tavoitteesi ja suunnitellaan tavat, joilla tavoitat kohderyhmäsi: se voi olla paperilehden mainontaa, digimainontaa tai näiden yhdistelmä, joka on kaikista tehokkain tapa.

Tehdään yhdessä sinulle hyvä mainoskampanja!

Miia Väisänen

Myyntipäällikkö, Sotkamo-lehti