Maria Ohisalo hurraamalla puheenjohtajaksi

Voittajasta ei jäänyt epäselvyyttä, sillä ehdokkaita oli vain yksi. Hänen suosionsa näytti suvereenilta. Vihreät rakastavat uutta puheenjohtajaansa Maria Ohisaloa , 34. Hänelle hurrattiin ja häntä halattiin pitkään.

Porin puoluekokouksen ensimmäinen päivä oli huhtikuussa kansanedustajaksi ja kesäkuussa sisäministeriksi valitun Ohisalon juhlaa. Kiitospuheessaan hän vakuutti, ettei pelkää tuulisissa tehtävissään mitään – ei trolleja eikä natseja.

Mitä vihreä ministeri ja puoluejohtaja mahtoi tarkoittaa?

– Tarkoitin muun muassa sitä, että yhteiskunnallisessa keskustelussa on käytettävä kunnioittavaa kieltä, hän täydensi myöhemmin lehdistötilaisuudessa.

Hallituksessa sisäministerin vastuulla ovat muun muassa maahanmuuttoasiat. Osittain siksi Ohisalo arveli olevansa potentiaalinen kohde erilaiselle roskapostitukselle.

– Mutta en minä pelkää. En lähtenyt politiikkaan pelkäämään.

Syrjäytyminen on Maria Ohisalon mielestä Suomen sisäisen turvallisuuden suurin uhka. Näkemys sisältyy myös Antti Rinteen (sd) hallituksen ohjelmaan.

– Ihmisten vaikeuksilla on tapana kasautua niin, että myöhemmin niiden kanssa saatetaan tarvita viranomaisapua, hän totesi.

– Olennaista on saada apua paljon aikaisemmin. Siihen tavoitteeseen pääsemisessä on yhteistyön paikkoja moneen suuntaan.

Yhteiskuntatutkijataustaansa viitaten Ohisalo sanoi pyrkivänsä tarkastelemaan asioita isoina kokonaisuuksina. Esimerkiksi sosiaalipolitiikka, koulutuspolitiikka ja ilmastopolitiikka eivät ole toisensa pois sulkevia irrallisia muuttujia. Asiat vaikuttavat toisiinsa.

Porin puoluekokouksessa tehtiin muitakin henkilövalintoja.

Varapuheenjohtajiksi valittiin Riikka Karppinen , Fatim Diarra ja Jaakko Mustakallio .

Karppinen on sodankyläläinen kunnanvaltuutettu, joka jäi eduskuntavaaleissa täpärästi ilman kansanedustajan paikkaa. Diarra on helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu ja viestinnän asiantuntija. Jaakko Mustakallio on Tampereen kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja.

Uudeksi puoluesihteeriksi nousi viiden ehdokkaan joukosta vihreiden varapuheenjohtaja, mikkeliläinen Veli Liikanen , 40. Hän työskentelee nuorisotutkijana ja on sukutaustaltaan Suomen Pankin entisen pääjohtajan ja EU-komissaarin Erkki Liikasen veljenpoika.

Väliaikaisen puheenjohtajan tehtävistä jättäytynyt ulkoministeri Pekka Haavisto totesi pitävänsä viimeistä puhettaan puolueen puheenjohtajana – toivottavasti.

– Taisin sanoa samat sanat jo 24 vuotta sitten, kun edellisen kerran olin luovuttamassa puheenjohtajan nuijaa eteenpäin, Haavisto nauratti kokousväkeä.

– Oli vuosi 1995. Suomi oli juuri voittanut jääkiekon maailmanmestaruuden ja vihreät oli hallituspuolue. Kuulostaako tutulta?

Haaviston mukaan hallitustaipaleessa on haasteensa.

– On helppoa ajautua päivittäin päälle vyöryvien tapahtumien vietäväksi. On helppoa keskittyä pelkästään hallinnoimaan. On helppoa lipsahtaa ylläpitämään olemassa olevia rakenteita.

– Siksi meidän on teroitettava itsellemme, mitä olemme lähteneet tekemään. Me olemme politiikassa muuttamassa Suomea ja maailmaa.

Fakta Vihreiden vaiheita Ensimmäiset vihreät kansanedustajat Suomi sai 1983. Riippumattoman liikkeen listalta valitut Kalle Könkkölä ja Ville Komsi olivat ensimmäiset puolueiden ulkopuoliset kansanedustajat Suomessa. Vihreä yhdistys perustettiin 1987 ja puolue 1988. Paavo Lipposen (sd) I hallitukseen noussut Pekka Haavisto oli 1995 Länsi-Euroopan ensimmäinen vihreä ministeri. Aikaisemmat puheenjohtajat: Kalle Könkkölä 1987 Heidi Hautala 1987-1991 Pekka Sauri 1991-1993 Tuija Brax 1995-1997 Satu Hassi 1997-2001 Osmo Soininvaara 2001-2005 Tarja Cronberg 2005-2009 Anni Sinnemäki 2009-2011 Ville Niinistö 2011-2017 Touko Aalto 2018-2019 Pekka Haavisto 2018-2019

""Vuonna 1995 Suomi oli juuri voittanut jääkiekon maailmanmestaruuden ja vihreät oli hallituspuolue. Kuulostaako tutulta?""