Marin listasi budjettiriihen kärkeä: Korona, työllisyystoimet, kuntien talous ja veikkausvoittovarojen kutistuminen

Pääministeri Sanna Marin sanoi, että hallituksen ensi viikon budjettiriihi voi venyä jopa kolmipäiväiseksi, koska pöydällä on poikkeuksellisen isoja asioita. Viisikko on ollut jo koolla uudessa kokoonpanossa. Marinin mukaan hallituksella on yhteinen näkemys tilanteen vakavuudesta ja tarvittavista lääkkeistä.

Hallitus kokoontuu ensi viikon alussa budjettiriiheen, johon on ladattu paljon odotuksia. Ensi vuoden tulo- ja menoarviota ja luvattuja työllisyystoimia valmistellaan tiiviissä neuvotteluissa koko loppuviikon ajan.

– On odotettu, milloin hallitus tekee työllisyyteen liittyviä päätöksiä. Hallitusohjelman mukaisesti tämä on se kohta, jolloin 30 000 ensimmäisen työllisen osalta linjataan ja päätetään, pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi politiikan toimittajien tapaamisessa Helsingissä tiistaina.

Marin varoi ottamasta kantaa päätettäviin toimiin. Hän ei halunnut ennalta eritellä vaihtoehtoja, eikä sulkea mitään keinoja pois, vaan painotti, että hallituksen on löydettävä ratkaisuja, joilla entistä useampi on työelämässä.

Julkisuudessa vaikuttavina keinoina on mainittu työttömyysturvan lisäpäivien eli eläkeputken lyhentäminen tai poistaminen, ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus ja paikallinen sopiminen. Marin sanoi toivovansa, että paikallisessa sopimisessa edetään hallitusohjelman reunaehtojen mukaan, mutta asia kuuluu ennen kaikkea työmarkkinajärjestöille.

Sopeutustoimia, kun näkymät selkeytyvät

Oppositiopuolue kokoomus on vaatinut hallitusta kirjoittamaan uudelleen hallitusohjelmansa. Marinin mukaan hallitusohjelmaa ei kirjoiteta uudestaan, mutta joistakin osista keskustelua käydään, koska taloustilanne on muuttunut koronan vuoksi täysin. Sdp on Marinin mukaan muita hallituspuolueita halukkaampi avaamaan hallitusohjelmaa.

Pääministeri puhui myös jo sopeutustoimien tarpeellisuudesta sitten, kun näkymät selkeytyvät. Hän ei osannut sanoa milloin sopeutustoimet olisivat ajankohtaisia, mutta on mahdollista, että niitä tehdään jo tällä hallituskaudella.

– Silloin meillä nousee esille niin menopuolen kysymykset kuin verotukseen liittyvät kysymykset.

Oppositio ja elinkeinoelämä ovat arvostelleet hallitusta Suomen rajusta velkaantumisesta. Marin vastasi, että hallitus ei suhtaudu kevyesti velkaan, mutta velkaa tarvitaan nyt, kun kriisi on syvä ja vakava. Pääministeri painotti, että velkasuhde on sitä pienempi, mitä paremmat ovat kasvunäkymät, joten kaikki voimat kannattaa laittaa kasvuun.

Kuntatalouden heikoista näkymistä hallituksella on pääministerin mukaan vakava huoli. Koronan hoidossa kuntien rooli on kasvanut sen jälkeen, kun valmiuslain käytöstä keväällä luovuttiin. Marinin mukaan on mahdollista, että valtio suuntaa kunnille lisää rahoitusta vuoden kuudennessa lisätalousarviossa.

Nord Stream 2 -keskustelu käydään

Saksassa on vaadittu Venäjältä Itämeren halki, Suomenlahden pohjasta vedetyn kaasuputken, Nord Stream 2:n rakennustöiden keskeyttämistä venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin myrkyttämisen takia.

Marinin mukaan hallitus ei ole vielä käynyt asiasta keskustelua, mutta ulkopoliittisen ulottuvuuden takia keskustelu käydään TP-UTVA:ssa eli tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa.

UPM ei informoinut etukäteen Kaipolasta

Pääministeri Marin kertoi, että hänellä ei ollut ennakkotietoa UPM:n päätöksestä lakkauttaa Kaipolan paperitehdas Jämsässä.

– Olen saanut kuulla useilta yrityksiltä varoituksia, mutta tämän osalta näin ei toimittu.

Marin on hämmästellyt miksi UPM halusi lakkauttaa tehtaan juuri nyt, kun maa on syvässä kriisissä. Tiedon tehtaan kannattavuudesta hän kertoi saaneensa palkansaajaliikkeeltä ja suoraan tehtaalta. Marinin mukaan UPM:n edustaja Kaipolassa ei kiistänyt, etteikö tehdas olisi ollut kannattava.