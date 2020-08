Marin vastasi UPM:n Pesosen kritiikkiin: Hallitus haluaa tehdä aktiivista teollisuuspolitiikkaa – "Meillä on rahoitusta EU:n elpymisvälineessä"

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) viesti suomalaiselle teollisuudelle ja Suomen elinkeinoelämälle on se, että hallitus on valmis ja haluaa tehdä aktiivista elinkeinopolitiikkaa ja aktiivista teollisuuspolitiikkaa.

Näin Marin vastasi kysymykseen perjantaina Jämsässä, jossa hän tapasi UPM:n tehtaan ja työntekijöiden edustajia sekä muita alueen edustajia.

Marinilta kysyttiin, millä tavoin hän otti vastaan kritiikin, jonka UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esitti torstaina. Pesonen arvosteli hallitusta ja aiempia hallituksia, etteivät ne ole tehneet Suomessa johdonmukaista teollisuuspolitiikkaa.

Marin toi esille heinäkuussa Brysselissä päätetyn EU:n elpymisvälineen. Hänen mukaansa se on yksi väline, joka on Suomessa käytettävissä.

– Meillä on siellä rahoitusta olemassa. Tarvitsemme kaikki yhteiskunnan toimijat, myös elinkeinoelämän ja yritykset mukaan siihen, että saamme hyödynnettyä tätäkin rahoitusta sen eteen, että Suomessa on teollisuutta ja työpaikkoja.

Marin puolusti, että aktiivista teollisuuspolitiikkaa on ryhdytty nykyisessä hallituksessa jo tekemään.

– Olemme jo päättäneet teollisuuden sähköveron laskemisesta EU-minimiin, ja tällä on suora vaikutus meidän teollisuutemme kustannuksiin, joita lasketaan tätäkin kautta. Samalla edesautamme teollisuuden sähköistymistä ja rakennemuutosta.

Marin jatkoi, että hallitus on tämän lisäksi tehnyt mittavat panostukset infrastruktuuriin: nostanut perusväylänpidon rahoitusta 300 miljoonalla eurolla vuodessa. Marinin mukaan tätä työtä pitää vahvistaa.

– Keski-Suomeen on kohdistettu raideinvestointeja, ja olemme antaneet suunnittelurahaa Tampere-Jyväskylä-välin kehittämiseen. Odotan ja oletan, että työ on hyvässä vauhdissa ja että tällä hallituskaudella päästään tekemään rakentamispäätöksiä.

Marinin mukaan Jämsään on jo investoitu tiepuolelle: on tehty liittymäratkaisuja ja Ysitietä on kehitetty.

"Jämsä tarvitsee erityistoimenpiteitä"

Pääministeri Sanna Marinin mukaan hallitus aikoo katsoa budjettiriihessä laajasti keinoja, miten tukea Jämsän seutua.

– Jämsä tarvitsee erityistoimenpiteitä, katsomme laajasti keinoja tukemiseen, Marin totesi iltapäivällä Jämsässä Kaipolassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Tapaamisiin osallistuivat myös työministeri Tuula Haatainen (sd.) ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.)

– Olemme tavanneet myös Kaipolan tehtaan pääluottamusmiehiä ja ely-keskuksen sekä maakunnan johtoa. Tilanne on täällä erittäin vaikea perheille ja seutukunnalle, Marin totesi.

Marin toivoo UPM:ltä nyt yhteiskuntavastuuta.

– Vähimmäisvaatimuksena on, että lomautetut kutsuttaisiin takaisin töihin. Että he saavat jakaa tuntoja työkavereiden kanssa. Työntekijät ansaitsevat kunnioitusta ja ymmärrystä, Marin totesi.

Tuula Haataisen mukaan muutosturva on saatava sellaiseksi, että ihmiset voivat nähdä tulevaisuuteen.

– Käymme työhön heti. Tulemme huolehtimaan, ettei kenenkään tarvitse kokea jäävänsä yksin.

Ville Skinnarin viesti pääluottamusmiehille ja UPM:lle on, että uutta teollisuutta luodaan Jämsään vain yhteistyöllä.

– Luodaan yhteistyötä Kaipolan tehdasalueen tulevaisuudelle Kajaanin mallin mukaisesti. Työ alkaa maanantaina Helsingissä, jotta työtä saadaan Jämsään ja Keski-Suomeen.