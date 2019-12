Marinin uudelle hallitukselle puhunut Niinistö: "Poliittinen keskustelu käynyt kiivaaksi, ilmapiiri on paikoin tulehtunut" – Rinne jätti jäähyväisensä presidentin edessä

Presidentti nimitti Suomeen itsenäisyyden ajan 76. hallituksen. Aiemmin eduskunta äänesti Sanna Marinin uudeksi pääministeriksi äänin 99 puolesta, 70 vastaan, minkä lisäksi 30 kansanedustajaa äänesti tyhjää. Hallitus jatkaa entisellä pohjalla, mutta keskusta ja sdp vaihtoi osaa ministereistä. Marin on maailman nuorin pääministeri, mikä on noteerattu laajasti ulkomaisissa medioissa yhdessä hallituspuolueiden naisjohtajien ohella.

Eronnut Antti Rinteen (sd.) hallitus ja uusi, pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus päättivät juuri vierailunsa Presidentinlinnassa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nimitti Marinin uuden hallituksen valtaan kello 15 jälkeen ja myönsi samalla eron Rinteen hallitukselle.

Niinistö puhui molemmille hallituksille näiden vierailuilla. Niinistö sanoi, että uusi hallitus aloittaa työnsä vaikeassa tilanteessa.

– Poliittinen keskustelu on käynyt hyvin kiivaaksi. Ilmapiiri on paikoin tulehtunut. Maailma ympärillämme on epävakaa ja maailmanpolitiikan kehityskulkuja on vaikeampi ennustaa. Olosuhteet myös kotimaassa ovat hyvin vaativat, Niinistö sanoi.

Niinistö sanoi, että on tärkeää löytää "parempi yhteinen kieli".

– Se ei tarkoita sitä, etteikö terävää ja kriittistäkin keskustelua käytäisi, mutta tärkeää on kunnioittaa myös niitä näkemyksiä, jotka omasta poikkeavat.

Uusi pääministeri Marin puhui Niinistön jälkeen presidentin edessä uusi hallitus takanaan.

– Viestini tänään on ennen kaikkea se, että uusi hallitus on jokaisen suomalaisen asialla. Vähennämme eriarvoisuutta, ja parannamme tasa-arvoa. Panostamme osaamiseen ja koulutukseen. Huolehdimme ihmisten turvallisuudesta, Marin sanoi.

Marin korosti puheessaan koulutuksen merkitystä, ja sanoi, että Suomen on oltava sellainen, missä jokaisesta lapsesta voi tulla mitä vain.

Niinistö: Politiikka on yllätyksellistä

Tapahtuman aluksi vanhan hallituksen jäähyväiskäynnillä puhunut Rinne kiitti hallituksensa ministereitä sekä valtioneuvoston työntekijöitä ja presidenttiä.

Hallitus hoiti tonttiaan hyvin sekä kotimassa että EU:n puheenjohtajana, Rinne sanoi.

– Ihmiset, siis he, joiden takia politiikkaa tehdään, näkevät päätösten positiiviset vaikutukset arjessaan ensi kuussa. Enemmän rahaa pankkitilillä, enemmän rahaa koulutukseen, enemmän tukea ja turvaa.

Vanhan hallituksen jäähyväiskäynnillä Niinistö sanoi politiikan olevan yllätyksellistä.

Vain puoli vuotta sitten edellisen vaalikauden pääministeri Juha Sipilän hallitus väistyi ja Rinteen hallitus aloitti, Niinistö muistutti.

– Hallitusvastuuta kantaessanne ajauduitte tilanteeseen, jossa teidän oli pyydettävä eroa. Tilanteet olivat teille varmasti raskaita, – myös henkilökohtaisesti, Niinistö sanoi Rinteelle.

Niinistö arvioi, että uuden hallituksen nopea nimittäminen kertoo siitä, että Suomen demokraattinen järjestelmä toimii.

Marinia kannatti 99 kansanedustajaa, 70 vastusti

Eduskunta äänesti Marinin pääministeriksi hieman kello 14 jälkeen. Marinin valintaa kannatti 99 kansanedustajaa ja vastusti 70. Tyhjää äänesti 30 kansanedustajaa.

– Kun äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä kannatti kansanedustaja, hallintotieteiden maisteri Sanna Marinin valitsemisesta, on hänet Suomen perustuslain 61 pykälän toisen momentin mukaan valittu pääministeriksi, lausui eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.).

Äänestyksen päätteeksi kansanedustajat onnittelivat vuoronperää Marinia tämän valinnasta.

Eduskunnassa muodollisuudet jatkuvat päivän kolmannessa täysistunnossa, jossa presidentin kirjelmä hallituksen nimittämisestä merkitään vastaanotetuksi.

Marin: "Tekojen kautta luottamus palautuu"

Marin puhui eduskunnan äänestyksen jälkeen medialle ensi kertaa pääministerinä.

Hallituksen sisäistä luottamusta on kyettävä kohentamaan suoralla keskustelulla, Marin kommentoi kysymykseen luottamuksen palauttamisesta.

– Meillä on yhteinen hallitusohjelma, johon kaikki puolueet ovat sitoutuneet. Se on se liima, mikä hallituksen tietä viitoittaa, ja sillä tiellä jatkamme, tuore pääministeri totesi.

Kansalaisten silmissä luottamus palautetaan Marinin mukaan hallitusohjelmaa toteuttamalla.

– Olemme luvanneet suomalaisille ihmisille muutosta, ja nyt meidän pitää lunastaa ne teot, joista olemme hallitusneuvotteluissa sopineet. Uskon, että tekojen kautta luottamus palautuu.

Marinista maailman nuorin pääministeri

Marin voitti sunnuntaina sdp:n puoluevaltuuston äänestyksessä vastaehdokkaansa, demarien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin täpärästi äänin 32–29.

Tampereelta kotoisin oleva Marin on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri.

Hän on 34-vuotias, mikä tekee hänestä maailman nuorimman istuvan pääministerin.

Marinin ikä sekä uuden hallituksen naisvaltaisuus on ollut viime päivinä otsikoissa ympäri maailmaa.

Kaikilla hallituspuolueilla on nyt puheenjohtajanaan tai kärkiministerinään Marinin valinnan myötä nainen.

Muilla paitsi sdp:llä puoluetta myös johtaa nainen. Sdp:n puheenjohtajana jatkaa ensi kesän puoluekokoukseen asti eronnut pääministeri Antti Rinne, vaikka Marin nousi uudeksi pääministeriksi.

Hallituksen kaikista 19:ta ministeristä 12 on nyt naisia.

Keskusta ja sdp vaihtoivat ministerejä

Hallitus jatkaa samoilla puolueilla ja hallitusohjelmalla kuin viime viikolla kaatunut, mutta osa salkuista ja ministereistä vaihtuu puolueiden sisällä.

Hallituspuolueet ovat siis sdp, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja rkp.

Keskusta vaihtoi Mika Lintilän tilalle valtiovarainministeriksi puolueen puheenjohtaja Katri Kulmunin . Lintilä otti Kulmunin vanhan salkun eli elinkeinoministerin pestin.

Posti-sotkun päätteeksi irtisanoutunut Sirpa Paatero (sd.) jatkaa hallituksessa kuntaministerinä.

Omistajaohjausministerin tehtävät siirtyvät Paaterolta Tytti Tuppuraiselle (sd.) tämän eurooppaministerin tehtävien rinnalle.

Sdp:n Timo Harakka vaihtoi työministeristä liikenne- ja viestintäministeriksi. Salkku vapautui Marinilta, kun tämä siirtyi pääministeriksi.

Demarien Tuula Haatainen nousi työministeriksi vanhan hallituksen ulkopuolelta.

Näin muodollisuudet etenevät

Tänään tiistaina nimitysmuodollisuuksia nähdään eduskunnassa, valtioneuvoston linnassa sekä Presidentinlinnassa.

Eduskunnan ensimmäinen täysistunto totesi ainoastaan, että presidentiltä on saapunut kirjelmä uudesta pääministeriehdokkaasta. Istunto kesti vain noin minuutin ajan.

Seuraavaksi eduskunta äänesti pääministeriehdokkaan hyväksynnästä päivän toisessa täysistunnossa, joka alkoi 14.15.

Valtioneuvoston linnassa presidentti nimitti hallituksen valtaan ja myönsi eron vanhalle.

Eduskunta kokoontuu myöhemmin vielä kolmanteen täysistuntoon, jossa kirjataan presidentin kirjelmä uuden hallituksen nimittämisestä.

Uusi hallitus vierailee Presidentinlinnassa noin 16.30. Sekä presidentti että eronnut pääministeri Rinne puhuvat.

Päivän nimitysmuodollisuudet päättyvät valtioneuvoston linnassa, jossa uusi hallitus pitää tiedotustilaisuuden noin 17.15.

Viimeiset muodollisuudet ensi viikolla

Uuden pääministerin ja hallituksen nimittäminen kestää osittain ensi viikkoon asti.

Ensi viikon maanantaina eduskunnassa käydään tiedonantokeskustelu hallitusohjelmasta.

Tiistaina eduskunta äänestää luottamuksestaan uuteen hallitukseen tämän antaman tiedonannon perusteella.

Tiistaista lähtien uuden hallituksen ja pääministerin nimitysmuodollisuudet ovat ohi, ja hallitus jatkaa tavallista päivänpäällistä työskentelyään.