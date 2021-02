Marja-Leena Haataja on tietääkseen ainoa saamelainen Kainuussa – jos on muita, olisi kiva tavata, sanoo nainen, jolle saamelaisuus oli pitkään iso kysymysmerkki

Tulevana lauantaina Marja-Leena Haataja sonnustautuu saamenpukuun. Kaiuttimista kuuluu Vildáa, Vimme Saarta ja Angelin tyttöjä. Hän aikoo seurata myös striimattua ohjelmaa eri puolilta Suomea. On saamelaisten kansallispäivä, jota Haatajakin saamelaisena juhlii.

Hän ei tiedä, onko hän Kainuussa ainoa. Jos on muita saamelaissukuisia, Haataja toivoo heiltä yhteydenottoa.

"Olisi kiva tavata", sanoo nainen, jolle saamelaisuus oli pitkään iso kysymysmerkki.

Haataja on äitinsä puolelta Utsjoen Guttormeja, kalastajasaamelaisia. Äidinisä oli Suomen ensimmäinen saamenkielinen opettaja. Tämä opiskeli opettajaksi Sortavalan seminaarissa ja valmistuttuaan tuli töihin Utsjoen Outakoskelle.

Neljän pojan ja neljän tyttären isä piti tärkeänä kouluttaa myös tyttärensä. Yksi tyttäristä lähti opiskelemaan kätilöksi. Hän opiskeli Helsingissä valmistuen vuonna 1943 kaksivuotisen koulutuksen päätteeksi. Työpaikkaansa ei voinut vapaasti valita tuolloin vaan vastavalmistuneelle kätilölle annettin vaihtoehdot: töihin joko Ranualle tai Kemi-Tornion alueelle. Hänet määrättin Ranualle, mistä hänet kutsuttiin Utsjolle kätilöksi.

Kun Lapin sota alkoi, nuori kätilö määrättiin evakuoimaan kaikki raskaana olevat ja vastasynnyttäneet. Naisia kuljetettiin saksalaisten ambulansseilla Rovanimelle. Suurimman osan evakkomatka jatkui Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle. Utsjoen kätilö määrättiin Kalajoelle perustamaan synnytysosasto.

Sille tielleen kätilö jäi. Saamelainen meni naimisiin suomalaisen kanssa.

"Äiti toimi 1940-luvun loppuun saakka kätilönä Kalajoella. Ura ei jatkunut siksi, että kunta ei jatkanut työsopimusta. Syy oli, että kätilöllä oli lapsia", Haataja kertoo.

Tuolloin perheessä oli kaksi lasta. Perhe muutti Salosten kuntaan, joka on nykyisin osa Raahea. Perhe kasvoi nelilapsiseksi, jonka kuopus, Haataja, syntyi Raahessa. Hän muutti Kajaaniin vuonna 1976 opiskellakseen lastentarhanopettajaksi.

Marja-Leena Haataja pitää saamenpukua juhlissa satunnaisesti. "Ja aina ylpeydellä." Seuraavan kerran puku on yllä tulevana lauantaina, saamelaisten kansallispäivänä.

Saamelaisuudesta ei liiemmin Haatajan lapsuudenperheessä puhuttu, vaikka vanhemmat pitivätkin sukusiteitä yllä. Haataja ei tiedä, miksi hänen äitinsä vaikeni taustoistaan. Hän ounastelee, että äiti oli saattanut joutua syrjityksi opiskeluaikanaan tai työelämässä. Vuonna 1914 syntynyt saamelaisnainen on voinut kokea syntyperänsä takia ikävyyksiä niinä vuosikymmeninä, jolloin eugeniikka oli varteenotettava tieteenala.

"Saamelaisiahan pidettiin joskus likaisina ja kummallisina, joiden kalloja mittailtiin rotuoppien todentamiseksi. Toisaalta Lapista kotoisin oleva saattoi joutua myös perusteettoman ihannoinninkin kohteeksi."

Haataja arvelee, että hänen äitinsä joutui jollakin tapaa kieltämään identiteettinsä. Äiti ei esimerkiksi opettanut lapsilleen ollenkaan äidinkieltään, mikä Haatajaa nyt harmittaa. Saamen kielen verhotusta asemasta kertoo sekin, että Haatajan äiti ja hänen siskonsa kävivät keskinäistä kirjeenvaihtoaan vieraalla kielellä, suomeksi.

Saamen kielen asema ei ollut sen paremmin noteerattu yhteiskunnassa yleensäkään. Laki saamen kielen virallistamisesta Suomessa tuli voimaan vuonna 1992.

Marja-Leena Haatajalla on tallessa äitinsä riskut eli rintasoljet.

Haatajalla on virinnyt into oppia äitinsä äidinkieltä, joka on yleisimmin puhuttu saamen kieli Suomessa. Hän pyrki viime vuonna Saamelaisalueen koulutuskeskuksen virtuaalikouluun opiskelemaan pohjoissaamea, muttei päässyt. Opiskelijoita otettiin vähän ja opiskelijavalinnassa etusijalla olivat henkilöt, jotka kielen omaksuttuaan voivat tuottaa yhteiskunnan palveluita saameksi yhdenvertaisuuslain edellyttämällä tavalla.

Hiljattain Haataja huomasi, että virtuaalikouluun voi taas hakea. Hänen suunnitelmissaan on pyrkiä toistamiseen opiskelijaksi. Kielitaito olisi avain uudenlaiseen yhteyteen.

"Huomaa olevansa vähän ulkopuolella, kun kuuntelee utsjokisten serkkujen keskusteluja. He puhuvat saamea, norjaa ja suomea ja kanssakäyminen on heille luontevaa kaikilla kielillä. Siksi toivoisin, että minulla olisi mahdollisuus opiskella saamea."

Haataja sanoo alkaaneensa perehtyä juuriinsa vasta aikuisiällä. Kielettömän ohella Haataja luonnehtii itseään mummuttomaksi ja ukittomaksi. Kolme hänen isovanhemmistaan olivat jo kuolleet, kun Haataja syntyi ja äidinäiti hiipui Haatajan lapsuusvuosina mummuksi, jonka kanssa ei ollut edes yhteistä kieltä. Se, että ei ole päässyt tutustumaan vanhempia edeltäneeseen sukupolveen sen omissa maisemissa, on saanut Haatajan kiinnostumaan sukunsa historiasta.

"Aina herää kysymyksiä."

Saamelaisuus herättää kysymyksiä myös kantasuomalaisissa, jotka eivät Haatajan havaintojen perusteella tiedä saamelaisuudesta paljoakaan. Hän toteaa aina hämmästyvänsä, kun saamelaisuus samastetaan lappilaisuuteen tai lappalaisuuteen.

"Näinhän ei ole."

Hän on kuullut myös kommentteja, joissa saamelaisten on ymmärretty olevan jokin järjestö. Harva tietää saamelaisten olevan Euroopan unionin alueen ainoa alkuperäiskansa.

Kiinnittääkseen huomiota myös Kainuun korkeudella saamelaisten asemaan Haataja on ollut yhteydessä Kajaanin kaupunkiin ja kuntapoliitikoihin.

"Olen toivonut, että Kajaanin kaupunki liputtaisi saamelaisten kansallispäivänä. Jää nähtäväksi."

Kansanpuku on Haatajan serkun vaimon tekemä hattua myöten. Kerot eli kengät Haataja on ostanut. Paulat olivat jo ostaessa keroissa.

Kolmelle lapselleen Haataja on kertonut heidän sukutaustastaan. He ovat saamelaisia siinä missä äitinsäkin myös saamelaiskäräjälain antaman saamelaismääritelmän mukaisesti.

Saamelaisia on Suomessa noin kymmenentuhatta. Guttormit on yksi laajimpia saamelaissukuja. Siihen kuuluu monta sukupolvea ja monta sukuhaaraa eri puolilla Saamenmaata Norjassa, Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä.

Suku kokoustaa 4-5 vuoden välein joko Utsjoella tai Kaarasjoella. Kokous oli määrä pitää viime kesänä, mutta se jouduttiin perumaan samasta syystä kuin kaikki muutkin kokoontumiset. Haataja on toiveikas, että ensi kesänä ei tarvitsisi koronan vuoksi sukutapaamista siirtää. Kokoontumista varten hänellä on aie teettää uusi saamenpukukin. Se olisi serkun vaimon käsialaa, kuten Haatajan nykyinenkin puku. 2000-luvun alkupuolella tehty saamelaispuku on Haatajan ensimmäinen.

Saamenpuvun valmistusmateriaaleilla ei ole niinkään väliä, mutta väreillä on. Kangasta menee yllättävän paljon yhteen pukuun. Yksistään hulpaan eli helman alareunaan saattaa mennä 10-15 metriä kangasta. Seuraava puku voisi olla kuviollinen, Haataja suunnittelee.

"Puku antaa tunteen, että kuulun tähän kansaan ja sukuun."

Marja-Leena Haatajan pukuun kuuluvat riskut.