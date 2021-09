Markku Jokisipilä arvostelee perussuomalaisia natseiksi väittäviä – Tutkija huolestui maineestaan uuden kirjaprojektin takia

Kirjassa perussuomalaisten nousu nähdään osoituksena toimivasta demokratiasta. Kirjoittajaa itseään on epäilty puolueen jäseneksi, minkä hän kiistää.

Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä on kirjoittanut kirjan perussuomalaisista aivan uudesta näkökulmasta.

Poliittisen historian apulaisprofessorin kirja ei tuomitse puolueen tarkoitusperiä. Ne ovat laillisia, vaikka muiden puolueiden, tutkijoiden ja median vieroksumia.

Jokisipilän kirja on nimeltään Perussuomalaiset Halla-ahon ja Purran linjalla . Sen on kustantanut Otava, ja sivuja siinä on 336.

Jokisipilä lähestyy perussuomalaisia kuin mitä tahansa puoluetta. Kirjan kantava teema on toimiva demokratia. Kansalla on vaaleissa oikeus kertoa, mitä mieltä se on harjoitetusta politiikasta ja vaihtaa tarvittaessa vallanpitäjät. Teos perustuu kirjallisten lähteiden lisäksi haastatteluihin.

Perussuomalaisten suuri jytky tapahtui vuoden 2011 eduskuntavaaleissa, jolloin puolue sai 39 kansanedustajaa. Vastaavaa kannatuksen nousua ei ole rauhan ajan Suomessa nähty.

Vaalivoiton taustalla oli vaalirahasotku, joka oli paljastanut poliittisen eliitin toimintatavat. Kansa näki politiikan päivänvaloa kestämättöminä lehmänkauppoina. Vuoden 2011 eurokriisistä tuli lopulta vipuvarsi, jolla perussuomalaiset väänsi ison vaalivoiton.

– Vuoden 2011 vaalituloksen tultua ajattelin, että tämä on hyvä näpäytys meidän kolmelle isolle puolueelle, Jokisipilä muistelee.

Ei äänestysohjeita

Jokisipilä sanoo, että päätös kirjoittaa kirja perussuomalaisista ei ollut helppo.

– Ratkaisuun liittyi jopa maineriski. Olen kiinnostunut perussuomalaisista ennen kaikkea poliittisesti ja historiallisesti ainutlaatuisena suomalaisena ilmiönä.

Muilla puolueilla on valmius hyväksyä perussuomalaiset hallituskumppaniksi.

Jokisipilä painottaa, että kirjan tarkoitus ei ole kehottaa ketään äänestämään tai olemaan äänestämättä perussuomalaisia tai mitään muutakaan puoluetta. Puolueen jäsenkirjaa hänellä ei ole.

Kirjassa käydään läpi tarkasti puolueen perustamisen historia ja ensi vaiheet. Perussuomalaiset syntyi Veikko Vennamon SMP:n henkisen perinnön jatkajaksi ja kesti pitkään ennen kuin puolue sai kannatuksensa nousuun.

Törkypuheet veivät Tony Halmeen eduskuntaan

Käänteentekevä vuosi oli 2003, jolloin puolue värväsi ammattinyrkkeilijä Tony Halmeen ehdokkaakseen. Jokisipilä arvioi, että Halmeen puheet olivat törkeintä ja loukkaavinta tekstiä, mitä kukaan kansanedustajaksi noussut henkilö on koskaan julkisesti esittänyt. Halme valittiin eduskuntaan yli 16 000 äänellä juuri tällaisten puheiden takia.

Halme poistui melko nopeasti politiikasta ja elämästä, mutta perussuomalaisten pitkäaikainen puheenjohtaja Timo Soini lainasi hänen epäsovinnaisuutensa ja röyhkeytensä. Soini tosin käytti puheissaan silotellumpia ilmaisuja kuin Halme. Soinismien takana oli usein hänen avustajansa Jukka Jusula .

Timo Soini on Suomen pitkäaikaisin puoluejohtaja. Jyväskylän puoluekokouksessa 2017 Jussi Halla-aho tuli Soinin tilalle perussuomalaisten johtoon. Kuva: Joel Maisalmi

Soini eteni eduskuntaan ja vuonna 2015 Juha Sipilän (kesk.) porvarihallituksen ulkoministeriksi. Jokisipilän tuomio Soinille on tyly. Suomen pitkäaikaisin puoluejohtaja Soini petti äänestäjät ja tahrasi perintönsä, kun hän jatkoi hallituksessa ja ulkoministerinä vuonna 2017. Kesän 2017 puoluekokouksessa Jussi Halla-aho nousi puolueen puheenjohtajaksi ja eduskuntaryhmä jakautui kahtia.

Halla-aho ja puolueen nykyinen puheenjohtaja Riikka Purra korostavat kirjassa, että puolueen on tärkeää ottaa hallituksessa salkut, joilla voidaan tehdä perussuomalaisille tärkeää politiikkaa. Samanlaisiin virheisiin kuin Soini hallitukseen mennessään he eivät aio syyllistyä.

– Ottamalla ulkoministerin salkun perussuomalaiset ei tuonut mitään lisäarvoa Suomen ulkopolitiikkaan, Halla-aho sanoo.

Vaalivoiton taustalla oli vaalirahasotku, joka oli paljastanut poliittisen eliitin toimintatavat. Kansa näki politiikan päivänvaloa kestämättöminä lehmänkauppoina.

"Kansanvallan kannalta irvokasta"

Jokisipilä arvostelee perinpohjaisesti perustellen tutkijoita ja median kommentaattoreita, jotka ovat leimanneet perussuomalaisen puolueen fasistiseksi, natsi-ideologiaa edustavaksi ja ylikorostaneet puolueen edustajilta kuultuja rasistisia lausahduksia.

On mielenkiintoista nähdä, pystyvätkö jopa nimeltä mainitut arvostelun kohteet vastaamaan kritiikkiin muuten kuin leimaamalla sitoutumattoman tutkijan olevan perussuomalaisiin kallellaan.

Perussuomaisten dramaattisesta Jyväskylän puoluekokouksesta 2017 kirjassa ei ole uutta tietoa. Kun Halla-aho valittiin puheenjohtajaksi, keskusta ja kokoomus eivät jatkaneet hallitusyhteistyötä puolueen kanssa.

­– Kyseessä on Suomen historian toistaiseksi ensimmäinen ja ainoa kerta, kun hallituskumppanit heittivät puolueen ulos hallituksesta johtajavalinnan takia. Se on kansanvallan kannalta irvokasta, että puolen miljoonan ihmisen äänestämä puolue heitetään ulos tuosta vain.

On liian aikaista sanoa, mitä 2017 puoluekokouksessa todella tapahtui.

– Poliittisen historian tutkimus tulee aikanaan selvittämään, mitä tapahtui ja ketkä naruja vetelivät. 10-15 vuoden kuluttua asiaa voidaan arvioida viileämmin.

Muut puolueet hyväksyvät kumppaniksi

Jokisipilä on haastatellut kirjaansa laajasti muiden puolueiden edustajia. Mielenkiintoista on, miten hallituskelpoiseksi muut puolueet perussuomalaiset kokevat.

– Muilla puolueilla on valmius hyväksyä perussuomalaiset hallituskumppaniksi.

Elokuussa puheenjohtajaksi valitun Riikka Purran keskeinen tavoite on viedä perussuomalaiset hallitukseen seuraavien eduskuntavaalien jälkeen.

Perussuomalaisten ex-puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja nykyinen puheenjohtaja Riikka Purra ovat olleet pitkään läheinen työpari. Kuva: Mauri Ratilainen

Suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa puoluejohtajat ovat harvoin astuneet syrjään samankaltaisessa tilanteessa kuin Jussi Halla-aho kesällä teki. Puolueen kannatus on korkea ja vakaa. PS on pärjännyt hyvin neljissä vaaleissa, ja puheenjohtajalla oli hyvä henkilökohtainen suosio.

Halla-aho on kertonut kirjanneensa tarkemman kuvauksen päätöksensä perusteista erilliseen asiakirjaan, jonka saa julkistaa kymmenen vuoden päästä eli vuonna 2031. Siihen asti lähdön syiden pohtiminen on spekulointia. Halla-aho ei ole kertonut, kenen hallussa asiakirja on.

Jokisipilää pidetään yhtenä vaihtoehtona.

– En lähde tähän keskusteluun ollenkaan mukaan. Odotellaan ihan rauhassa 10 vuotta, keneltä se löytyy. En halua ottaa asiaan kantaa, koska kaventaisin vain suuntaan tai toiseen, missä se voi olla.

Kuinka olennainen paperi on kymmenen vuoden kuluttua, riippuu siitä, mitä se pitää sisällään. Mielenkiintoista voi olla esimerkiksi se, kuinka paljon puolueen sisäiset asetelmat vaikuttivat ratkaisuun. Jokisipilän mukaan Halla-aho koki tietyt asiat turhauttavina puheenjohtajan tehtävässä. Mediajulkisuudesta ex-puheenjohtaja ei pidä lainkaan.