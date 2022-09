Mary keräsi Frankensteinin palasia – Elle Fanning tulkitsee tosielämän hahmoa lauantai-illan kirjailijaelokuvassa

Mary Shelley

TV2 klo 21.15

*** Elle Fanning on irrotellut Venäjän keisarinnan Katariina Suuren roolissa jo kahden kauden verran sarjassa The Great . Siinä poiketaan historiallisista faktoista niin railakkaasti, että siveämpää hirvittää. Siitä ei ole pelkoa tässä elokuvassa, vaikka Fanning tosielämän hahmoa jälleen tulkitseekin.

Mary Shelley jäi kirjallisuuden historiaan ennen muuta stdClass jäi kirjallisuuden historiaan ennen muuta stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass kirjoittajana, ja kauhutarinan syntyvaiheet ovat kiehtoneet kirjatoukkia siitä alkaen. Saudiarabialaisen stdClass draamassa nuori stdClass ihastuu Britanniaa kohauttaneeseen runoilijaan stdClass ( stdClass ) ja päätyy kokemustensa rikastuttamana luomaan merkkiteoksensa. Fanningissa on elämänhalua, ja myyttinen kirjailijakohtaaminen kiehtoo, mutta verkkainen historiikki kaipaisi kipeästi stdClass vallattomuutta. Ensiesitys. (Britannia 2017) Frankensteinin kirjoittajana, ja kauhutarinan syntyvaiheet ovat kiehtoneet kirjatoukkia siitä alkaen. Saudiarabialaisen Haifaa Al-Mansourin draamassa nuori Mary Wolfstonecraft Godwin ihastuu Britanniaa kohauttaneeseen runoilijaan Percy Shelleyhin ( Douglas Booth ) ja päätyy kokemustensa rikastuttamana luomaan merkkiteoksensa. Fanningissa on elämänhalua, ja myyttinen kirjailijakohtaaminen kiehtoo, mutta verkkainen historiikki kaipaisi kipeästi The Greatin vallattomuutta. Ensiesitys. (Britannia 2017)

Lady Bird

Frii klo 18.10

***** Greta Gerwigin ohjaama kasvutarina on parhaita lajissaan. Saoirse Ronan tuo 17-vuotiaan Christinen henkevyyden ja unelmat, luulot ja läikähtelyt lähelle vailla teeskentelyä. (USA 2017)

I Came By

Netflix

*** Hugh Bonneville on näytellyt Notting Hillissä (1999) ja komediasarjassa *** stdClass on näytellyt stdClass (1999) ja komediasarjassa stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass (2011–2012), mutta totta kai hänet tunnetaan stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass isäntänä. Jaarli Crawley on vanhoillisenakin empaattinen tyyppi. Mutta voikohan Hector Blakesta sanoa samaa? Olympiaseikkailu *** stdClass on näytellyt stdClass (1999) ja komediasarjassa stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass (2011–2012), mutta totta kai hänet tunnetaan stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass isäntänä. Jaarli Crawley on vanhoillisenakin empaattinen tyyppi. Mutta voikohan Hector Blakesta sanoa samaa? (2011–2012), mutta totta kai hänet tunnetaan Downton Abbeyn *** stdClass on näytellyt stdClass (1999) ja komediasarjassa stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass (2011–2012), mutta totta kai hänet tunnetaan stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass isäntänä. Jaarli Crawley on vanhoillisenakin empaattinen tyyppi. Mutta voikohan Hector Blakesta sanoa samaa? isäntänä. Jaarli Crawley on vanhoillisenakin empaattinen tyyppi. Mutta voikohan Hector Blakesta sanoa samaa?

Bonneville yllättää tuomarina, jonka kotiin nuori Toby livahtaa kuten muidenkin rikkaiden asuntoihin: luvatonta graffitia väsäämään. Roolissa on 1917 - elokuvassa pinkonut George MacKay , ja elohopeainen hän on tälläkin kertaa. Kieltämättä Babak Anwarin ohjaajanote lipsuu häiritsevästi siellä täällä, mutta brittiläinen luokkayhteiskunta kyllä kiteytyy tehokkaasti. (Britannia 2022)

Pekka Eronen