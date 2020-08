Maskien jakelu alkaa myös Suomussalmella ja Ristijärvellä maanantaina – maskia suositellaan tilanteisiin, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista

Suomussalmen ja Ristijärven kunnat tiedottivat lauantaina kasvomaskien jakelun aloittamisesta maanantaina.

Maskien jako suomussalmelaisille vähävaraisille alkaa maanantaina 31. elokuuta 12 työpalvelukeskus Miilussa, Miilutie 5.

Maskeja jaetaan alkuun maanantaista keskiviikkoon päivittäin kello 12–15. Kunnan jakamat kasvomaskit on tarkoitettu vähävaraisille. Muutoin asukkaat hankkivat ja kustantavat maskit itse, muistuttaa Suomussalmi.

Ristijärvellä maskeja jaetaan vähävaraisille ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville kunnan kyläkaivolla maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina kello 9 – 11.

Kuhmo, Kajaani, Puolanka ja Sotkamo tiedottivat maskien jakelun aloittamisesta jo perjantaina.

Kuhmo jakoi maskeja jo perjantaina ja lauantaina ja tiedottaa jatkojakelusta myöhemmin.

Sotkamon kunta jakaa kasvomaskeja kaikkkein haavoittuvimmassa asemassa oleville lauantaina 29. elokuuta kello 12-15 ja sunnuntaina 30.8. kello 12-15 Sotkamon kunnan virastotalolla. Maskijako jatkuu ensi viikolla virastotalon aukioloaikana.

Puolanka aloitti maskien jakamisen lauantaina. Maskijakelu jatkuu maanantaina kello 10 – 13 terveyskeskuksen sosiaalitoimiston tiloissa.

– Haethan maskin vain terveenä. Huomioi turvavälit ja pidä huolta käsihygieniasta, muistuttaa Puolangan kunta.

Kajaani aloittaa maskien jakamisen maanantaina.

Kajaanissa maskeja jaetaan kaupungintalon infossa maanantaista perjantaihin kello 9 – 11, Vesiliikuntakeskus Kaukavedessä kello 9 – 12 ja kaupunginkirjastolla kello 17 – 19. Maanantaista torstaihin jakelu on Otanmäen kirjastolla kello 12 – 15 sekä Kajaanin Työttömien yhdistyksessä kello 10 – 18. Kajaanin Työttömien yhdistys jakaa maskeja myös perjantaina kello 10 – 12.

Jakelupaikkoja voidaan tarvittaessa myöhemmin lisätä, jatkaa Kajaanin kaupunki.

Maskien jako alkanee pääasiassa kertakäyttömaskeilla, joita kunnilla on jo varastossa.

Kuntien jakamat kasvomaskit on tarkoitettu vähävaraisille. Muutoin asukkaat hankkivat ja kustantavat maskit itse.

Lähtökohtaisesti maskien hankkiminen on asukkaiden omalla vastuulla, mutta kuntien tulee huolehtia, että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville on saatavissa maskeja ilmaiseksi.

Koko Kainuussa on tullut voimaan kasvomaskisuositus koronatilanteen takia. Maskeja suositellaan käytettäväksi tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.

Tällaisia tilanteita on muun muassa joukkoliikenteessä ja jos on matkalla koronavirustestiin tai on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella ennen testitulosten valmistumista.

Myös riskialueilta Suomeen saapuvien matkustajien on suositeltavaa käyttää maskia heidän siirtyessään karanteeniin.